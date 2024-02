Mașina unei profesoare, avariată de tencuiala căzută de pe un bloc, la Constanța: „Când am deschis telefonul, aveam apeluri și mesaje. Văzuseră pe Facebook”

„Lucrez la Școala nr. 24. Am parcat unde parchez în fiecare zi. Școala este printre blocuri. Am fost la simulările de clasa a opta, supraveghetor. Nu am avut acces la telefon“, a explicat dascălul.

„Când mi-am luat telefonul, la final, am văzut că aveam multe apeluri și mesaje. Toate ziceau că mașina mea e avariată, că au văzut pe Facebook. Când am ajuns la mașină, bucățile cădeau în continuare, nu am putut să mă apropii”, a spus profesoara.

„Nu se lucra la acoperiș. E posibil ca de la vânt să fi căzut, nu știu. La fața locului a venit Poliția Locală, Poliția Rutieră, Pompierii”, a declarat proprietara.

Ea va merge în instanță, pentru a cere despăgubiri: „O să dau în judecată asociația locatarilor, să îmi dea despăgubiri. Mașina are daună totală. Dacă o repar, mă costă mai mult decât mașina”.

În imagini se observă o gaură în parbriz, plafonul și capota mașinii sunt șifonate, iar luneta nici nu mai există.

Recomandări „Nu suntem cu adevărat pregătiți”. Ce ne arată două dezastre naturale mortale din colțuri diferite ale lumii

Urmărește-ne pe Google News