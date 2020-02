De Cristina Radu,

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat joi, într-un comandament, că Administrația Spitalelor va achiziționa de urgență un aparat de testare genetică pentru depistarea coronavirusului.

Ea a mai spus că școlile nu vor fi închise.

„Principala întrebare a bucureștenilor este dacă se impune închiderea unităților de învățământ. Primesc multe mesaje și e normal ca părinții să-și facă griji. Toate deciziile se iau la nivelul Comitetului pentru Situații de Urgență, iar noi respectăm regulile care ni se impun. Nu e cazul să luăm măsuri anticipative până nu ni se spune că suntem în situația în care să punem restricții”, a spus Gabriela Firea.

De altfel, și purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar București, Marian Banu, a dat asigurări că situația nu impune suspendarea cursurilor.

Pentru a preveni răspândirea virusului, Spitalul „Victor Babeș” a alocat un corp de clădire izolat pentru bolnavii de coronavirus și inclusiv drumul de la poartă până la pavilionul B4 va fi unul separat. Personalul medical alocat pacienților suspecți sau bolnavi de coronavirus nu va lucra și în alte zone ale spitalului.

Spitalul Colentina va funcționa ca spital suport și va prelua pacienții cu alte afecțiuni care nu vor mai putea sta în pavilionul dedicat bolnavilor cu coronavirus.

Medicii de la Babeș fac apel la calm și îi roagă pe oameni să fie responsabili, să respecte sfaturile medicilor, să se spele des pe mâini și să folosească dezinfectanți.

„Panica a fost generată pentru că este un virus nou, dar formele grave sunt puține, iar mortalitatea este mică. Rata de transmitere este mare, dar numărul celor infectați și vindecați este mare. Este o infecție care, probabil, în câteva luni va deveni una obișnuită”, a declarat directorul medical al Spitalului „Victor Babeș”, Simin Florescu.

La rândul său, managerul de la Babeș, Emilian Imbri, a spus că a cerut Guvernului ajutor pentru aprovizionarea cu echipamente speciale pentru medicii care se ocupă de pacienții cu coronavirus, pentru că cele care se găsesc acum în spital sunt insuficiente.

„Mai mult de o lună, spitalul nu rezistă cu stocul de echipamente. Am cerut mai multe de la Guvern, dar dacă aprovizionarea întârzie, vom solicita și ajutorul primăriei”, a spus Imbri.

Primul român infectat cu coronavirus, din județul Gorj, a ajuns în această dimineață la Institutul Matei Balș din București, iar starea de sănătate este bună.