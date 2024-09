De la lansarea candidaturii pentru un nou mandat la Casa Albă, după primul efectuat în perioada 2017-2021, republicanul Donald Trump a făcut 41 de promisiuni directe pentru „prima zi” ca președinte și le-a repetat de peste 200 de ori în timpul campaniei electorale.

Totuși, potrivit experților juridici, multe dintre promisiunile lui Trump nu intră sub incidența autorității președintelui SUA. Chiar și unele dintre cele care sunt în competența președintelui s-ar confrunta cu provocări juridice sau logistice ce le-ar face aproape imposibil de realizat într-un timp scurt. Trump a mai încercat însă să treacă peste astfel de constrângeri și ar putea să o facă din nou în cazul obținerii victoriei în alegerile programate pe 5 noiembrie.

„Dictator pentru o zi”

Presat la sfârșitul anului trecut să promită că nu va face abuz de putere dacă s-ar întoarce la Casa Albă, Trump a spus că nu va fi un dictator, „cu excepția primei zile” de mandat, jurând mai ales să închidă granița de sud și să extindă extragerea petrolului.

„Multe, dar nu toate, din ceea ce spune Trump că vrea să facă în prima zi va fi ilegal sau impracticabil”, subliniază pentru The Washington Post Steve Vladeck, expert în drept constituțional la Georgetown University Law Center.

„Dar chiar și părțile ilegale ar putea intra în vigoare pentru o perioadă, iar el ar putea de fapt să reușească să împingă legea în direcția sa”, adaugă expertul, un critic al atitudinii lui Trump față de puterea executivă.

Donald Trump a făcut promisiuni mari și în campania din 2016. În prima sa zi la Casa Albă, el a ordonat înghețarea tuturor reglementărilor guvernamentale în curs până la revizuirea lor. De asemenea, a renunțat la un plan de reducere a taxelor pentru anumite credite ipotecare federale. Apoi, s-a dedat unor politici mai agresive, cum ar fi restricționarea călătoriilor din țări cu populații musulmane substanțiale.

Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a campaniei lui Trump, a declarat că fostul lider de la Casa Albă „și-a îndeplinit promisiunile în primul mandat privind construcția zidului (la granița cu Mexic – n.r.), reconstrucția economiei și ca America să fie respectată din nou pe scena mondială – și el își va onora promisiunile și în cel de-al doilea mandat”.

Candidata Partidului Democrat, vicepreședinta Kamala Harris, a spus relativ puține despre ceea ce ar face ea în prima zi ca președintă. Ea a făcut aluzie la planurile pentru prima zi de câteva ori, inclusiv într-un interviu acordat în august pentru CNN, în care a spus că se va concentra pe punerea în mișcare a politicilor sale economice, cu scopul de a reduce prețurile de consum și de a întări clasa de mijloc.

Imigranții, obsesia lui Trump

Trump și-a centrat campania din 2016 pe retorica anti-imigranți și o face și anul acesta. Cele două promisiuni pe care le aduce cel mai des în atenția publicului – „începe cea mai mare operațiune de deportare din istoria Americii” și „eliminăm toate politicile de frontieră deschisă ale administrației Biden” – semnalează o represiune dură împotriva imigrației, dar oferă puține detalii despre acțiunile specifice luate în calcul.

Președinții au o putere largă de a modela politicile de imigrare în conformitate cu Constituția și legea federală privind imigrația, așa că nu este surprinzător faptul că Trump face promisiuni bombastice în această problemă, mai ales având în vedere importanța sa pentru alegători

Dar președinții trebuie să respecte prevederile de protecție oferite de Constituție, cum ar fi dreptul la un proces echitabil, atunci când adoptă politici de imigrare. Promisiunea lui de a recurge la deportări în masă s-ar confrunta cu provocări legale pe acest front, precum și cu obstacole logistice care ar face imposibilă o deportare imediată pe scară largă. Avocații au condamnat acest plan, calificându-l drept inuman.

O altă promisiune pentru prima zi pe care Trump a făcut-o cu privire la imigrație este de a pune capăt cetățeniei prin dreptul de naștere, un principiu fundamental al drepturilor civile americane, consacrat în al 14-lea amendament. Experții sunt în general de acord că o astfel de mișcare ar necesita un amendament constituțional propus de Congres și ratificat de trei sferturi din state.

Chiar dacă Trump ar încerca să elimine cetățenia prin dreptul de naștere pentru anumite grupuri prin decizii executive – prin îndrumarea statelor să nu elibereze certificate de naștere, de exemplu -, probabil că ar fi oprit imediat în instanță, spune Omar Jadwat, directorul ACLU Immigrants Rights Project.

Trump are mai multă libertate în ceea ce privește anularea deciziilor executive privind imigrația, cum ar fi protecția acordată de Biden pentru soții imigranți fără acte ai cetățenilor americani. Chiar și acolo, totuși, deciziile sale ar trebui să respecte legea administrativă federală, care stabilește anumite cerințe pentru modificarea reglementărilor guvernamentale.

În calitate de președinte, Trump a încercat de două ori să desființeze programul administrației Obama cu privire la protecția imigranților fără acte aduși în Statele Unite când erau copii, dar a fost blocat de Curtea Supremă.

Împotriva discuțiilor despre rasă, măsurilor sanitare și vehiculelor electrice

Trump a menționat de cel puțin 45 de ori că va reduce finanțarea federală pentru școlile care permit discuții despre rasă, identitate de gen sau orientare sexuală, cărora se opune vehement. În mod similar, el a spus de 37 de ori că va reduce finanțarea pentru școlile care promovează vaccinarea sau purtarea măștii. Trump și-a exprimat opoziția față de aceste măsuri de sănătate publică în timpul pandemiei de COVID-19 și s-a agățat de această linie chiar dacă districtele școlare au relaxat sau au eliminatr complet măsurile de protecție sanitară.

Cu toate acestea, nicio promisiune în acest sens nu poate fi îndeplinită imediat de către Trump. Înainte de toate, el ar avea nevoie de aprobarea Congresului pentru a reduce finanțarea.

Trump a promis de 31 de ori că va abroga ceea ce el descrie drept „mandatul de vehicule electrice” al lui Biden. Actualul lider de la Casa Albă nu a emis vreo „dispoziție” specifică pentru vehiculele electrice, dar expresia a devenit la modă în rândul republicanilor, referindu-se, în general, la standardele de emisii de combustibil ale administrației Biden și la un set de stimulente – unele dintre ele aprobate de Congres – pentru stimularea producției de vehicule electrice.

Trump a spus, de asemenea, de nouă ori că va „abroga Green New Deal”. Termenul „Green New Deal” își are originea într-o rezoluție din 2019 privind combaterea schimbărilor climatice, propusă de democrații liberali din Congres. De atunci, republicanii l-au folosit pentru a se referi la prevederile de mediu ale Legii privind reducerea inflației și la alte politici de mediu cu care nu sunt de acord.

Niciuna dintre aceste politici nu poate fi abrogată unilateral în prima zi de către Trump, deoarece implică fie o legislație adoptată de Congres, fie o reglementare a agențiilor și ar fi supuse litigiilor dacă Trump ar încerca să le revoce.

Pe lângă amenințările sale de a reduce finanțarea școlilor unde se discută despre identitatea de gen, Trump a promis totodată că va pune în aplicare politici care ar afecta viața personală a americanilor transgender.

Femeile transgender, exluse din competițiile sportive feminine

Promisiunea sa cea mai frecventă în acest sens – menționată de 18 ori – este de a interzice femeilor transgender să participe la competițiile sportive feminine. El a propus, de asemenea, interzicerea la nivel național a intervențiilor chirurgicale de schimbare a sexului pentru minori, pe care le numește „mutilarea sexuală a copiilor”. Trump ar putea încerca să semneze ordine executive, dar, la fel ca în cazul altor promisiuni, acestea nu sunt politici pe care un președinte le poate pune în aplicare unilateral și, probabil, vor fi contestate imediat în instanță.

Alte propuneri pentru prima zi de mandat acoperă o gamă mai largă de subiecte și sunt menționate în treacăt.

El a promis că va abroga, chiar din prima zi, trei dintre ordinele executive ale lui Biden – unul legat de creșterea IA, unul care extinde verificările antecedentelor pentru achizițiile de arme și unul care promovează diversitatea, echitatea și incluziunea în forța de muncă la nivel federal. În aceste cazuri, el ar putea acționa imediat, deoarece președinții americani nu sunt legați de ordinele executive ale predecesorilor lor.

Trump a făcut și alte promisiuni pentru prima zi de mandat, cum ar fi rezolvarea problemelor veteranilor și relaxarea reglementărilor comerciale pentru pescuit. Republicanul s-a referit de trei ori la eliminarea taxelor pe bacșișuri, o propunere pe care atât el, cât și Kamala Harris au adus-o în campanie.

