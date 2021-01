Un medic din Timișoara și-a vaccinat toată familia, motivând că lucrează, voluntar, la cabinetul ei

Dr. Ramona Cioacă a admis într-un dialog cu ziarul că, într-adevăr, soțul și cele două fiice ale sale s-au vaccinat acum câteva zile, dar a precizat că vaccinarea “nu s-a făcut în afara listelor”.



“Sunt medic, este un cabinet în care toți lucrează, sunt angajați, de aceea au intrat pe lista de vaccinare. Legea spune că tot personalul din unitățile sanitare, de la pază, femei de serviciu – toți se vaccinează”.



Medicul Ramona Cioacă și familia ei s-au vaccinat anti-COVID acum căteva zile. Foto: Facebook

Întrebată dacă una dintre fiicele sale, care este elevă de liceu, lucrează la rândul ei în cabinet, Ramona Cioacă a răspuns că aceasta este voluntar.



“Da, pentru că suntem în campanie în voluntariat. Noi facem campanie pro-vaccinare, eu sunt pro-vaccinare și încerc să găsesc o variantă de a putea convinge cât mai multă lume să nu refuze această vaccinare.”, a mai spus medicul, adăugând că membrii familiei sale lucrează cu ea “de ani de zile”.



“Copilul meu are 17 ani, de la 16 ani face voluntariat, suntem implicați în campanii de voluntariat, am avut campanii și pe vremea ambroziei… Era grozav dacă se menționa și treaba asta”, a declarat ea.



“Nu am putut vaccina toți studenții cu care lucrez”



Ramona Cioacă a mai povestit că lucrează cu mai mulți studenți la Medicină, care sunt voluntari la cabinetul ei, dar a recunoscut că, dintre aceștia, nu a putut vaccina decât o parte.



“Am studenți care sunt voluntari, o parte se vaccinează de azi la Universitatea de Medicină și Farmacie, dar sunt și voluntarii mei, îi am în acte. Nu am putut vaccina toți studenții cu care lucrez, dar se vor vaccina ca studenți la Medicină”, a explicat Cioacă.



Întrebată dacă soțul său este, de asemenea, voluntar, ea a răspuns că bărbatul “este acționar la această firmă, este o afacere de familie” și că se ocupă de zona de IT.



“El, într-adevăr, nu e medic, dar partea de IT, de raportări, de proiecte… se lucrează de cineva. Nu trebuie să fim medici și asistente neapărat. Eu sunt medic titular, dar am o întreagă echipă în spate, personal de curățenie, vă dați seama ce înseamnă un cabinet medical. Am acte pe care le pot pune la dispoziție… Mă surprinde și sunt dezamăgită, sincer, sunt dezamăgită că nu știu cum să fac să conving tot mai multă lume să se vaccineze și, cu toate astea, răutățile… M-a dezamăgit chestia asta, chiar nu mă așteptam”, a mai spus Cioacă.

PARTENERI - GSP.RO S-au împăcat Ilie Năstase și Ioana Simion? Mesajul transmis de fostul jucător de tenis

PARTENERI - PLAYTECH Motivul real al morții lui Bogdan Stanoevici, dezvăluit de un bun prieten. 'Nu l-au omorât nici doctorii, nici nozocomialele!'

HOROSCOP Horoscop 14 ianuarie 2021. Leii ar putea beneficia de un context favorabil pentru a repara anumite relații

Știrileprotv.ro Un tânăr de 18 ani care se dădea drept preot şi cerea bani a fost prins din greşeală. Ce făcea într-o scară de bloc

Telekomsport Ce nebunie! Actriţă din filme pentru adulţi, angajată pe o funcţie înaltă. Anunţul care i-a lăsat pe toţi mască

PUBLICITATE Probleme grave cu care se confruntă copiii și părinții,pe care parlamentarii ar trebui să le ia în considerare (Publicitate politică)