Primul mesaj al lui Donald Trump în urma atacului din New York

Donald Trump a reacționat pe Twitter în urma atacului terorist din New York, soldat cu cel puțin opt morți. Președintele american a scris că „pare să fie un alt atac comis de o persoană bolnavă și dereglată”.

LIVE UPDATE / Atac terorist în New York, soldat cu cel puțin opt morți

„În New York pare să fie un alt atac comis de o persoană foarte bolnavă și dereglată”, a scris președintele american pe Twitter.

In NYC, looks like another attack by a very sick and deranged person. Law enforcement is following this closely. NOT IN THE U.S.A.!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 31, 2017