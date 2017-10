Atac armat în New York. Mai multe persoane au fost împușcate de un bărbat care a coborât dintr-un camion. Două persoane au fost ucise și alte câteva au fost rănite, însă un bilanț oficial nu a fost anunțat până în acest moment. Împuşcăturile au avut loc în apropiere de Memorialul 9/11, dedicat victimelor atacului terorist din 11 septembrie 2001.

UPDATE ora 21:55. Două persoane au fost ucise și alte câteva au fost rănite în urma incidentului. Potrivit presei americane, șoferul camionului a intrat întâi cu mașina într-o pistă de bicicliști. Bărbatul a fost arestat, iar în zonă a fost instituit un perimetru de securitate pentru ca echipajele să poată interveni cât mai rapid.

BREAKING: At least 2 dead and multiple others injured after a truck rammed into cyclist in lower Manhattan, driver is in costudy pic.twitter.com/KI8aflXuI2 — News_Executive (@News_Executive) October 31, 2017

„A fost un accident, iar apoi a ieşit din vehicul… Avea două arme. Alerga către Chambers şi cineva a început să-l urmărească. A auzit patru-şase focuri de armă. Toată lumea a început sa fugă”, a povestit un martor.

Witness describes what he saw in Lower Manhattan pic.twitter.com/Fm3wdrkb10 — Myles N. Miller (@MylesMill) October 31, 2017

UPDATE ora 21:48. Cel puțin şase persoane au fost împuşcate de un șofer de camion. Acesta a deschis focul din maşină asupra pietonilor, însă încă nu sunt informații despre starea victimelor.

All media responding to the incident in Lower Manhattan are asked to meet DCPI reps at Chambers Street and Greenwich Street. pic.twitter.com/p96qq0CQ1a — Martin Speechley (@NYPDSpeechley) October 31, 2017

Motivul atacului nu este clar, numeroase echipaje intervenind în zonă.

Incidentul are loc după aproape o lună de la cel mai sângeros atac din istoria Statelor Unite. Pe 2 octombrie, 58 de persoane au fost ucise în Las Vegas, după ce Stephen Paddock a deschis focul asupra participanților la un festival de muzică.