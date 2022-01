„Profund întristat de moartea bruscă a lui David Sassoli, președintele Parlamentului European. A fost un prieten al României și un lider care a luptat pentru valorile și principiile europene. Moștenirea sa europeană va dăinui. Gândurile mele se îndreaptă spre familia lui”, se arată în mesajul lui Klaus Iohannis, postat pe Twitter.

Deeply saddened by the sudden passing away of David Sassoli @EP_President. He was a friend of Romania and a leader who fought for European 🇪🇺 values and principles. His European legacy will endure. My thoughts are with his family. — Klaus Iohannis (@KlausIohannis) January 11, 2022

Ciolacu: Am pierdut un susținător puternic al României

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a scris că, prin decesul lui Sassoli, România a pierdut un prieten.

„Sunt profund întristat de moartea subită a președintelui Parlamentului European, David Sassoli. Am pierdut un prieten și un susținător puternic al României și al unei Europe sociale. Condoleanțe celor dragi lui”, a transmis Ciolacu pe Twitter.

I am deeply saddened by the sudden death of our @EP_President David Sassoli. We lost a friend and strong supporter of #Romania and a social Europe. My condolences to his loved ones. — Marcel Ciolacu (@CiolacuMarcel) January 11, 2022

Diaconescu: O zi de doliu pentru întreaga Uniune Europeană

Cristian Diaconescu, preşedintele Partidului Mişcarea Populară, a scris pe Facebook că „am primit cu adâncă tristeţe vestea trecerii timpurii în nefiinţă a preşedintelui Parlamentului European, domnul David Sassoli”.

Diaconescu l-a caracterizat pe Sassoli ca fiind „un om valoros şi un profesionist desăvârşit, aflat mereu în slujba valorilor europene”.

„Este o zi de doliu pentru întreaga Uniune Europeană. Sincere condoleanţe familiei, poporului italian şi tuturor celor care l-au cunoscut”, a mai transmis liderul PMP.

Ciucă: Transmit sincere condoleanțe în numele meu și al Guvernului

Și premierul Nicolae Ciucă a transmis un mesaj de condoleanțe.

„Europenii au pierdut un lider dedicat valorilor democratice și un constructor devotat al Europei unite. În numele meu și al Guvernului transmit sincere condoleanțe familiei președintelui Parlamentului European, omului politic și jurnalistului David Sassoli”, se arată în mesajul de pe contul de Twitter al șefului Executivului.

Europenii au pierdut un lider dedicat valorilor democratice și un constructor devotat al Europei Unite.

In numele meu și al Guvernului transmit sincere condoleanțe familiei Președintelui Parlamentului European, omului politic și jurnalistului David Sassoli. pic.twitter.com/Y0YKXHO2p3 — Nicolae Ionel Ciucă (@NicolaeCiuca) January 11, 2022

Cîțu: Europa a pierdut un lider adevărat

Președintele Partidului Național Liberal, Florin Cîțu, a scris că „am fost profund întristat de vestea dispariției lui David Sassoli”.

„Europa a pierdut un președinte remarcabil al Parlamentului European și un lider adevărat. Sincere condoleanțe familiei și celor dragi lui”, a mai transmis președintele PNL pe Twitter.

I was deeply saddened by the news of David Sassoli passing.



Europe has lost an outstanding President of the European Parliament and a true leader.



My heartfelt condolences go out to his family and loved ones. — florin citu (@florincitu) January 11, 2022

Sassoli a murit la 65 de ani

Preşedintele Parlamentului European, David Sassoli, a murit marţi, 11 ianuarie, la vârsta de 65 de ani. Este pentru prima dată în istoria Parlamentului European când un preşedinte în exerciţiu a încetat din viață.

„David Sassoli a murit la ora 1.15 la CRO (centrul de oncologie) din Aviano, Italia, unde era spitalizat de la finalul lunii decembrie. Data şi locul funeraliilor vor fi comunicate în orele următoare”, a scris pe Twitter Roberto Cuillio, purtătorul său de cuvânt, care nu a oferit detalii privind cauza morții președintelui Parlamentului European.

