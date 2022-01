„David Sassoli a murit la ora 01.15 la CRO (centrul de oncologie) din Aviano, Italia, unde era spitalizat de la finalul lunii decembrie. Data şi locul funeraliilor vor fi comunicate în orele următoare”, a scris pe Twitter Roberto Cuillio, purtătorul său de cuvânt, care nu a oferit detalii privind cauza morții președintelui Parlamentului European.

The @EP_President David Sassoli passed away at 1.15 am on 11 January at the CRO in Aviano( PN), Italy, where he was hospitalized. The date and place of the funeral will be communicated in the next few hours.