„Pe la 15 ani, mama îmi impunea să fiu acasa la 20.30, inclusiv vara, când încă era soarele pe cer la ora aceea. Deşi nu îmi convenea, ma conformam de fiecare dată, din respect. Abia după 18 ani, am avut cumva „voie”, probabil şi pentru că am demonstrat că merit încrederea, să am libertate. Privind tot ce se întâmplă în lume, dar mai ales la noi în ţară, aş vrea să le mulţumesc public pentru că m-au tinut într-o libertate controlată, cum am denumit-o noi, peste ani. Este inadmisibil ca într-o Românie din 2019, să nu existe mijloace de transport pentru elevi, să ajungă fie la scoli, fie la meditatii. Sunt copii în medii rurale care merg km întregi pe jos, până li se rup unicii pantofi, doar ca să ajunga la scoală. S-au scris o multime de postări vis-a-vis de tot ceea ce s-a întâmplat la Caracal iar concluzia mea este că în continuare, este îngrozitor de periculos să te naşti fată. Iar ca mama de fată, pot spune că îmi este teribil de frică de tot ceea ce va urma, perioada adolescenţei şi nu numai. Pentru că în definitiv, noi ca părinţi, încercăm să ne facem treaba cât mai bine la nivel educaţional, dar nu putem controla educaţia celor din jur, din păcate”, a scris Sore pe contul de socializare.

Raportul oficial al MAI scoate la iveală abateri grave ale celor care au căutat-o pe Alexandra Măceșanu. Până acum, se știa că a durat 19 ore din momentul telefonului victimei la 112 până când a fost descoperită casa unde era sechestrată.

