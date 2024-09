În iunie 2022, Sore anunța că se desparte de Mircea Julean după o poveste de dragoste de 8 ani. La un moment dat, în presă au apărut speculații cum să s-ar iubi cu Răzvan Miheț, fostul soț al Oanei Matache, însă nu a confirmat speculațiile.

Acum, cântăreața recunoaște că e implicată într-o nouă poveste de iubire. De un an de zile se iubește cu un bărbat care nu face parte din showbiz, nu are copii și e pasionat de motociclism. „Pot să spun că sunt fericită, că mi-am găsit echilibrul, liniștea, mă simt în familie. De aici încolo doar liniște și armonie îmi doresc. I-am făcut cunoștință fiicei mele cu iubitul meu, se înțeleg foarte bine.

Mi se pare minunat și sunt recunoscătoare și norocoasă că am parte de armonie și lejeritate, de fapt. Nu are copii, dar are un instinct patern dezvoltat. Vom trăi și vom vedea ce se va întâmpla pe viitor, vrem să luăm totul cu pași mici, dar siguri. Suntem de un an împreună”, a spus artista pentru Cancan.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Recomandări Cazul internatului prăbușit la Odorheiu Secuiesc: „Comisia de experţi nu a întocmit raportul de expertiză tehnică în construcții”

„Iubitul meu nu este din domeniul public, are ocupația lui, dar și dacă ar fi fost, nu era problemă. Eu am în grădină un exemplu minunat, Smiley și cu Gina, fac parte din același domeniu și se înțeleg de minune”, a mai spus Sore.

Întrebată și despre Erin, fiica ei, Sore s-a mândrit cu micuța în vârstă de 8 ani. „Fata mea este foarte vorbăreață, vorbește de nu se mai oprește, dar are cu cine semăna. O văd că își dorește mult în zona de actorie pentru că are talent mare în direcția asta. La fel ca orice părinte care își iubește copilul, o voi sprijini în absolut orice carieră își va alege.

Nu am luat în calcul o carieră în modelling pentru ea, dar mi-ar plăcea să împărtășim arta actoriei. Deja ne jucăm, facem tot felul de sketch-uri. Îmi place că puștoaica are simțul umorului, înțelege nuanțele”, a mai declarat artista.

„Nu este situația cea mai fericită. Orice părinți, în teorie, își doresc să ofere familia tradițională copiilor lor”

Invitată recent la interviurile Fresh by Unica, Sore a făcut dezvăluiri neașteptate despre fostul partener. Chiar dacă nu mai formează un cuplu, cei doi au păstrat o relație civilizată de dragul fiicei lor, Erin. „Foarte bine (colaborează în creșterea lui Erin – n.red.). Suntem amândoi doi părinți superimplicați. Ea este un copil norocos pentru că are parte de susținere, de iubire, de o familie mare. Bunicii sunt și ei implicați, sunt în București, toată lumea e pe poziții.

Recomandări Bărbatul mort în accidentul de tramvai din București era soțul femeii stropite cu benzină în Parlament și angajat SPP | SURSE

Stăm foarte aproape unii de ceilalți. „Nu este situația cea mai fericită. Orice părinți, în teorie, își doresc să ofere familia tradițională copiilor lor” Nu este situația cea mai fericită. Orice părinți, în teorie, își doresc să ofere familia tradițională copiilor lor. În situația dată, noi cred că suntem un model foarte bun și fericit, un caz fericit. Din ce observ eu, în comportamentul ei și în cum își exprimă emoțiile, Erin e un copil fericit”, a povestit Sore Mihalache, la Fresh by Unica.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News