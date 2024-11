Sore și-a construit casa visurilor ei, care arată exact așa cum și-a dorit, iar acum ea și fetița ei, Erin, sunt în culmea fericirii.

Cântăreața a vrut ca aceasta să aibă un design minimalist, iar culoarea care predomină este alb, combinată cu alte nuanțe de maro.

Sore a dezvăluit că decizia de a se muta a fost spontană, motiv pentru care a fost nevoie ca locuința să fie amenajată în doar două săptămâni.

„Decizia a fost luată spontan și am vrut să fie totul gata în două săptămâni. Toți cei cu care am lucrat pe mobilier au fost superrapizi și le mulțumesc pentru că îmi sunt parteneri de ani de zile în ideile mele crețe. Cum vi se pare? Eu mă simt în vacanță, acasă, îmi dă o stare de relaxare tot designul”, a declarat Sore, pe rețelele de socializare.

Cine este noul iubit al lui Sore

În iunie 2022, Sore anunța că se desparte de Mircea Julean după o poveste de dragoste de 8 ani. La un moment dat, în presă au apărut speculații cum că s-ar iubi cu Răzvan Miheț, fostul soț al Oanei Matache, însă nu a confirmat speculațiile.

Recent, cântăreața a recunoscut că e implicată într-o nouă poveste de iubire. De un an se iubește cu un bărbat care nu face parte din showbiz, nu are copii și e pasionat de motociclism. „Pot să spun că sunt fericită, că mi-am găsit echilibrul, liniștea, mă simt în familie. De aici încolo doar liniște și armonie îmi doresc. I-am făcut cunoștință fiicei mele cu iubitul meu, se înțeleg foarte bine.

Mi se pare minunat și sunt recunoscătoare și norocoasă că am parte de armonie și lejeritate, de fapt. Nu are copii, dar are un instinct patern dezvoltat. Vom trăi și vom vedea ce se va întâmpla pe viitor, vrem să luăm totul cu pași mici, dar siguri. Suntem de un an împreună”, a spus artista pentru Cancan.

