Sore Mihalache s-a lansat în industria muzicală la doar 11 ani, alături de trupa Dolly. Timp de doi ani, din 2000 până în 2002, Sore și celelalte membre Dolly, Adina, Bianca și Doris, au bătut țara în lung și-n lat, cântând piesele „Tarzan” și „Dragă Johnny”.

După de trupa Dolly s-a destrămat, Sore s-a alăturat alteia, Crazy Win, alături de care a lansat hit-ul „Beautiful Love”.

„A fost primul videoclip pe care eu l-am făcut ca regizor. Eram studentă, eu am terminat Facultatea de Regie de Film și mi-am dorit foarte tare să merg înspre videoclipurile muzicale în primă fază. Eram la final de liceu când am început (să cânte alături de Crazy Win – n.red.) și apoi am intrat la facultate.

Am mers vreo trei ani împreună și prin prisma acestei trupe și a succesului dobândit l-am cunoscut și pe Smiley. Și așa am ajuns apoi să am cariera solo, mă rog, manageriată fiind de el”, a povestit Sore Mihalache, la Fresh by Unica.

Sore spune că Smiley a sfătuit-o în momente delicate din cariera ei solo. Artistul a fost inclusiv prezent la semnarea contractului pentru serialul „Pariu cu viața”.

„Smiley a jucat un rol foarte important. În primul rând că mi-a fost un foarte bun prieten și sfătuitor. Eu nu știam nimic despre industria asta, nici despre contracte, nici despre… cum să vorbești cu oamenii, cum să negociezi, toate dedesubturile. El m-a luat efectiv ca pe o soră și a mers cu mine inclusiv la «Pariu cu viața», pur și simplu a stat lângă mine să-mi explice, să se cunoască cu oamenii. A fost foarte mișto și mi-a fost alături și… Nu știu, nu cred că am lansat vreo melodie fără să mă consult cu el. Multe le-am și scris împreună cu el”, a povestit Sore.

În 2019, Sore și Smiley au lansat hitul „Jumătate”, care are 16 milioane de vizualizări pe YouTube.

„Ne-am mai și contrat așa, că suntem două firi puternice amândoi. El fiind Leu, eu fiind Scorpion, Leul are și cumva o figură paternă așa în mediile în care simte el că trebuie să protejeze. Și m-a lăsat să și greșesc. După aia mi-a zis, hai vino că am o soluție. Exact ca un tată și frate în același timp”, a mai spus Sore Mihalache la Fresh by Unica.

