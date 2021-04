Mesajul managerului Spitalului Cernavodă în valul trei al pandemiei: „Aveţi termen 24 de ore ca pisica pe care o hrăniţi să nu mai existe în incinta CPU”

Pe 1 aprilie, angajaţii Compartimentului de Primiri-Urgenţe (CPU) din Spitalul Orăşenesc Cernavodă au primit următoarea somaţie din partea conducerii: „Aveţi termen 24 de ore de la data prezentei ca pisica sau pisicile pe care în mod contrar legislaţiei sanitare în vigoare o hrăniţi sau le hrăniţi, după caz, să nu mai existe în incinta CPU sau a spitalului. Dacă acest lucru nu este dus la îndeplinire, veţi intra toţi în comisia de disciplină pentru abateri grave de la legislaţia sanitară în vigoare”.



Managerul spitalului a trimis un mesaj angajaţilor de la Primiri-Urgenţe

Mesajul este semnat de managerul spitalului, Marius Ion Sponoche, şi contrasemnat de medicul coordonator Beatrice Andrei.



„Le prind şi le bag în sac!”



Pe larg, povestea începe cu gardul care ocoleşte problema. Spitalul Cernavodă este împrejmuit cu un grilaj de sârmă, înalt de un metru, care lasă spaţii generoase pentru ca felinele străzii sau câinii să pătrundă în curte. Într-un loc, plasa este lărgită, cât să treacă muncitorii de la centrala spitalului direct în stradă, fără să mai ocolească până la poartă.



Gardul Spitalului Cernavodă are breşe generoase

De-a lungul anilor, povesteşte un angajat de la Primiri-Urgenţe, în curtea spitalului s-au aciuat trei câini. „Le-am improvizat un adăpost. Nu deranjau pe nimeni. Îi hrăneam şi atâta tot. Managerul a trimis o firmă de ecarisaj după ei. I-au prins, s-a dus să-i revendice o colegă, i-a luat acasă. Pisicile însă sunt greu de prins. Vin, mănâncă şi pleacă”, spune angajatul de la CPU.



Spitalul Cernavodă este unitate în curs de acreditare

Conform sursei menţionate, într-un acces de furie, managerul Sponoche le-a strigat medicilor şi asistentelor de la Primiri-Urgenţe că se va ocupa personal de problemă: „Iau pisicile, le prind eu, cu mâna mea, le bag într-un sac şi le arunc la marginea oraşului!”.



Șeful de la Urgențe a demisionat, acuzând că managerul s-a băgat peste el



Nu este prima dată când Compartimentul Primiri-Urgenţe este în conflict cu managerul spitalului. Personalul își amintește că, acum câteva luni, fostul şef al CPU, medicul Valentin Ciolpan, a demisionat în semn de protest, după ce Marius Sponoche a decis, fără să-l consulte, să mute o asistentă de la Urgenţă în alte secţii şi să aducă alta în loc.



Probă anexată la memoriul întocmit de referentul Cocor împotriva medicului Vameşu

În prezent, compartimentul este condus de medicul Daniela Vameşu, care a fost notificată, la rândul ei, de conducere, în chestiunea pisicilor. Pe 6 aprilie, şefa CPU a primit copia unui memoriu înaintat managerului Sponoche de Laura Iuliana Cocor, încadrată ca referent de specialitate la Departamentul Tehnic al spitalului.



„A ieşit însoţită de hrană pentru animale”



„Doctor Vameşu Daniela a rupt plasa de la geamul din camera de gardă (unde se odihnesc medicii), pentru a introduce în mod repetat (în fiecare gardă pe care o efectuează) pisici (Anexez poza cu pisica în camera de gardă)”, scrie referentul în memoriu.



Fragment din memoriul întocmit împotriva medicului Vameşu

De asemenea, Laura Cocor o acuză pe doctoriţă că iese în curtea spitalului „însoţită de hrană pentru animale, iar din această filmare, rezultă că a aşezat această mâncare pe trotuar”.



La memoriu sunt ataşate capturi foto din probabile înregistrări ale camerelor de supraveghere ale spitalului. Într-una din fotografii, apare o pisică în dreptul geamului de la camera de gardă.



În încheiere, referentul de specialitate concluzionează: „(n.red. – Daniela Vameşu) făcând aceste lucruri în mod conştient şi deliberat, afectează sănătatea pacienţilor, cât şi a colegilor medici, introducând pisici nevaccinate şi nedeparazitate în camera de gardă unde aceştia se odihnesc, mănâncă şi se schimbă. Vă rog să dispuneţi comisie de disciplină, să informaţi Primăria Oraşului Cernavodă, DSP-ul şi Colegiul Medicilor”.



Personalul, mutat „din pix”

Compartimentul de Primiri-Urgenţe nu are suficient personal, prin urmare Daniela Vameşu ajunge să efectueze şi câte cinci gărzi în şapte zile.



De curând, alte două asistente de la Urgenţe au fost detaşate, prin decizia managerului Sponoche, în altă secţie a spitalului. „Sunt asistente cu experienţă în Urgenţă. Au fost înlocuite cu asistente debutante, angajate pe secţie fără să îmi dau avizul, aşa cum prevede legea spitalelor. Domnul Sponoche a venit, a dat cu pixul peste program şi a zis: de azi, ele lucrează acolo”, afirmă şefa CPU, care a contestat în scris delegările personalului din subordinea ei.



Imaginile de pe camerele de supraveghere au fost folosite ca probe împotriva personalului CPU

„De când lucrez în acest spital, adică de şase ani, hrănesc animalele fără stăpân din curte. Nu ştiu cum de acest fapt a devenit, peste noapte, o mare problemă. Nu încalc nicio lege”, spune medicul Vameşu.



Cu câteva săptămâni înainte de memoriul cu pisicile, Laura Cocor, care a fost asistentă medicală, dar nu mai are drept de practică, a intrat la CPU şi a pus o branulă unei paciente cu care e prietenă. „I-am atras atunci atenţia că nu are voie să intre cu hainele de stradă în secţia mea şi să se ocupe de pacienţi. I-am spus că voi face o sesizare la Ordinul Asistenţilor Medicali”.



Calificare-fulger, în 18 zile de cursuri



Laura Iuliana Cocor, fostă Dumitrescu, s-a angajat în Spitalul Orăşenesc Cernavodă ca asistentă în anul 2000. În aprilie 2011, ajungea în postul de administrator al spitalului, funcţie pe care a deţinut-o două săptămâni, fiind demisă de noul manager, Marius Ion Sponoche. După ce a contestat decizia în instanţă, Cocor şi-a recâştigat postul, în decembrie 2013.



Laura Cocor lucrează din anul 2000 în Spitalul Cernavodă (Foto: Facebook)

„Am cursuri făcute la CERTIND, societate care emite calificativele ISO. Am condiţiile şi experienţa pentru a fi administrator”, a declarat Cocor la tribunal. CERTIND SA a confirmat că Laura Cocor a absolvit două cursuri, unul de două săptămâni şi unul de patru zile:



„Doamna Dumitrescu Laura Iuliana a participat la următoarele cursuri organizate de CERTIND SA:

– Manager al sistemelor de management al calităţii conform cerinţelor standardului SR EN ISO 9001:2008, perioada 15.02-28.02.2012, certificat nr. 731 MC/2012

– Auditor pentru sisteme de management al calităţii conform cerinţelor standardelor SR EN ISO 19011:2011 şi SR EN ISO 9001:2008, perioada 29.10-02.11.2012, certificat nr. 844 C/2012”.



Pe lângă aceste cursuri, Laura Cocor are şi diplomă de absolventă a unei şcoli postliceale sanitare.



Prin OUG 20/2016, studiile postliceale nu mai sunt de ajuns, e nevoie de studii superioare pentru a ocupa funcţia de administrator de spital. Administratorii aflaţi deja în funcţie nu au fost schimbaţi pe loc, li s-a permis să-şi termine contractele, care au o durată de maxim trei ani. După ce n-a mai putut fi administrator, Laura Cocor a apărut în organigrama Spitalului Cernavodă ca referent de specialitate la Departamentul Tehnic.



În perioada cât a fost în proces cu conducerea spitalului, Laura Cocor a lucrat ca administrator de şantier la Astaldi – Max Boegl.



De la traficanţi la liberali



Numele Laurei Cocor a apărut şi într-un dosar de trafic de arme. Pe 15 octombrie 2014, Ovidiu Ranzburg, fost Sandu, a fost arestat în timp ce încerca să-i furnizeze un revolver cu muniţie unui membru al clanului Corduneanu.



În momentul arestării, în maşină, alături de Ranzburg, se afla şi iubita lui din acea perioadă, Laura Cocor, care a fost cercetată penal pentru complicitate.



Ranzburg tocmai fusese eliberat din închisoare, în acel an, după ce ispăşise o pedeapsă pentru trafic de droguri şi trafic de minori. După incident, Laura Cocor şi-a luat concediu fără plată, timp de o lună, de la spitalul unde era administrator.



Membră PNL, Laura Cocor a participat activ în campania electorală de la locale (Foto: Facebook)

Asocierea cu numele unui traficant nu a afectat dramatic cariera Laurei Cocor. Până în februarie, ea s-a numărat printre cei cinci administratori ai societăţii publice Utilităţi Publice – Gospodărirea Comunală SRL. La societate acţionari sunt consiliile locale din Cernavodă, Seimeni, Rasova şi Topalu.



La alegerile locale din septembrie 2020, Laura Cocor a reprezentat PNL în cadrul Biroului Electoral de Circumscripţie nr. 4 din Cernavodă. Candidatul Pro România, medicul Salem Zahra, de altfel, coleg cu ea la Spitalul Orăşenesc, a reclamat-o pe Cocor pentru conduită nepotrivită, dar n-a avut câştig de cauză.



„Obrăznicii” în Consiliul Local



Şi Marius Ion Sponoche este membru în PNL şi a candidat pe listele pentru Senat ale acestui partid, la parlamentarele din decembrie. Cu medicul Zahra, consilier local, are discuţii aprinse pe tema cheltuielilor din spital, când se întâlnesc în şedinţele de CL. Iată un fragment din şedinţa din februarie 2020:



„Domnul manager Sponoche Marius Ion îl întreabă pe domnul consilier Zahra Salem dacă a citit execuţia, dacă a deschis paginile.

Domnul consilier Zahra Salem spune că le-a deschis pe toate, nu este nimic.

Doamna consilier Răducanu Gabriela îi spune domnului Sponoche că i s-a pus o întrebare, nu trebuie să îi spună să citească, asta i se pare o obrăznicie.

Domnul Sponoche Marius îi spune doamnei consilier Răducanu Gabriela că nu ştie ce ştie dumneaei despre obrăznicii, să nu le pună în dreptul dex-ului poze la astea”.

Înainte de a instrumenta probe în procesul pisicilor de la CPU, Sponoche a fost el însuşi anchetat şi judecat pentru fapte de corupţie.



Dar înainte de asta, conform profilului său de pe Linkedin.com, actualul manager de spital a lucrat ca operator radioprotecţie la Centrala Nucleară Cernavodă, între 1988 şi 1996.



Marius Ion Sponoche şi-a început drumul în politică la organizaţia de tineret a PSD (Foto: Facebook)

Între 1994 şi 1998, Sponoche susţine că a studiat economia la Universitatea Transilvania din Braşov. În primii doi ani de facultate, a continuat să lucreze la Centrală. Argumentând că e vorba despre date personale, Universitatea Transilvania a refuzat să confirme dacă Sponoche se numără printre absolvenţii ei.



Şef de benzinărie, apoi de spital



După absolvirea facultăţii, traseul profesional al lui Sponoche trece prin domeniul distribuţiei de carburanţi. Între 1998 şi 2001, este şef al unei benzinării Lukoil, apoi îşi face propria firmă, M&M Oil, şi administrează o benzinărie, în parteneriat cu OMV.



În mai 2002, Sponoche se angajează ca reprezentant vânzări la Tamisa Trading, unul dintre cei mai vechi distribuitori de medicamente din România. Este prima slujbă a lui Sponoche care să aibă legătură cu sistemul sanitar.



O ambulanţă scoasă din uz e parcată în curtea Spitalului Cernavodă

Între 2004 şi 2010, Sponoche e director comercial la SC Amea SA, o societate contractoare pe platforma Centralei de la Cernavodă. Această firmă este ramură a companiei Amea Nucleus SA, specializată în construcţia de nave şi structuri plutitoare.



La începutul anului 2011, Sponoche urmează cursurile Şcolii Naţionale de Management Sanitar şi, la scurt timp după absolvire, în mai 2011, devine manager interimar al Spitalului Orăşenesc Cernavodă.



În prima fază, Sponoche a ocupat, prin concurs, postul de şef la serviciul Achiziţii. Nu a mai fost validat în această funcţie, deoarece primarul de atunci, Mariana Mircea, a decis să-l numească direct manager interimar al spitalului.



Asociat cu un condamnat pentru corupţie



La acea dată, scria presa locală, Sponoche deţinea calitatea de asociat la două societăţi comerciale: M&M Oil şi Electrodesign Pro Partner. La aceasta din urmă, îl avea partener de afaceri pe Tudor Mihai Anghelescu.



Anghelescu a fost trimis în judecată de DNA în 2010, în dosarul Nuclearelectrica, şi condamnat definitiv, în ianuarie 2018, la 4 ani de închisoare, pentru complicitate la abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave.



Pe lângă afaceri, Sponoche face primii paşi şi în politică, fiind liderul tinerilor social-democraţi din Cernavodă.



După alegerile locale din iunie 2012, în postul de primar a venit liberalul Gheorghe Hânsă, care a solicitat un audit la Spitalul Orăşenesc. Odată cu auditul, s-a încheiat şi interimatul lui Sponoche la conducerea spitalului.



Interimat de patru ani



Următorul episod din CV-ul lui se derulează la regia de apă potabilă Cernavodă. De data asta, Sponoche este şef serviciu valorificare şi producţie, din decembrie 2012 până în februarie 2014, când cariera lui revine, subit, la domeniul medical.



Spitalul Judeţean de Urgenţă din Târgu Jiu semnează un contract de administrare cu Tetraedru Medical Consulting, firmă controlată de Dorel Dumitraş, fost director în R.A.P.P.S. Pentru postul de manager al spitalului, Tetraedru îl desemnează pe Sponoche.



Între timp, se eliberează un post de consilier local la Cernavodă, după ce Mariana Mircea, fostul primar, pierde sprijinul politic al PSD. Următorul pe listă era Sponoche, care e validat în martie 2014 ca membru al CL.



Ca manager privat la SJU Târgu Jiu, Sponoche rezistă patru luni, până la sfârşitul lui mai 2014. CJ Gorj reziliază contractul cu Tetraedru, în urma conflictelor dintre angajaţii spitalului şi conducere.



Din noiembrie 2014, Sponoche se întoarce ca manager interimar la Spitalul Orăşenesc din Cernavodă.



Marius Ion Sponoche a dat o singură dată concurs pentru şefia Spitalului Cernavodă

De data aceasta, interimatul s-a prelungit până în decembrie 2018. Abia în ianuarie 2019, consiliul de administraţie al spitalului a organizat un concurs pentru ocuparea postului de manager. Singurul candidat înscris la concurs a fost Sponoche, care a obţinut 7,70 de puncte. Punctajul maxim era 10, punctajul minim pentru promovarea concursului era 7.



A fost şi singurul concurs susţinut, până în prezent, pentru un post de manager de spital de către Sponoche.



Un proces de abuz în serviciu



În 2015, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia încep să ancheteze una dintre licitaţiile organizate de Spitalul Orăşenesc Cernavodă, privind renovarea Secţiei Interne. Sponoche a fost cercetat penal şi apoi trimis în judecată pentru abuz în serviciu.



Managerul era acuzat că a dezvăluit informaţii despre concurenţă unei firme participante la licitaţie, SC CSN SRL. Pe baza informaţiilor obţinute, SC Cerna Steel Nav SRL a formulat o ofertă de preţ care i-a asigurat câştigarea contractului.



Una dintre curiozităţile licitaţiei respective, consemnate în textul hotărârii judecătoreşti (nr. 859/2019, Judecătoria Medgidia), e că firma câştigătoare fusese înfiinţată cu 16 zile înainte ca managerul Sponoche să întocmească referatul de necesitate.



„Factura către spital poartă numărul 1, deci e prima factură de la înfiinţare”.



„Ca fapt divers, în actul constitutiv depus la ONRC nici măcar nu există ca obiect de activitate reparare/întreținere clădiri, așa cum apare în oferta generală de servicii către spital”.



Linoleumul de la Interne



Lucrările cuprinse în deviz, care au costat în jur de 9.000 de euro, sunt următoarele: zugrăvire (reparaţii plus văruit), înlocuirea linoleumului în 5 saloane cu unul antibacterian, schimbarea a 6 rezervoare WC, înlocuire ferestre PVC”.



La audieri, administratorul SC Cerna Steel Nav SRL a declarat că linoleumul vechi a fost înlocuit tot cu unul obişnuit, deşi devizul prevedea altceva:



Fragment de tâmplărie cu instalaţie electrică din interiorul Spitalului Cernavodă

„În clipa când am plecat să achiziționez acest linoleum, la C… nu era. L-am sunat pe domnul director Sponoche, căruia i-am spus că nu găsesc în C… linoleum antibacterian. Domnul director Sponoche mi-a spus să iau de care găsesc. Prin urmare, am cumpărat linoleum obișnuit”.



Câinii fără stăpân nu sunt o prezenţă neobişnuită în Cernavodă

Sponoche a oferit în instanţă următoarea explicaţie: „A doua zi după ce am contractat lucrarea, începuse activitatea, se decopertase linoleumul, se scoseseră paturile. Niște muncitori dintre cei cu care am discutat mi-au spus că aducerea linoleumului antibacterian va dura 5-6 zile. Am discutat cu medicul epidemiolog, dacă este obligatoriu să montăm linoleum antibacterian și mi s-a spus că, potrivit ordinului 916 privind circuitele funcționale ale spitalului, nu este obligatoriu acest linoleum decât în laboratoare”.



Proaspăt achitat, candidat la Senat



Procesul a durat până în iunie 2020, când Curtea de Apel Constanţa a menţinut decizia de achitare a lui Sponoche dată de Judecătoria Medgidia, în aprilie 2019, la patru ani de la trimiterea în judecată.



Managerul Spitalului Cernavodă a beneficiat, ca inculpat, de schimbarea definiţiei abuzului în serviciu, prin decizia Curţii Constituţionale nr. 405 din 2016.



Laura Cocor a fost şi ea martoră în proces, fiind administrator al spitalului, când s-a făcut renovarea.



Laura Cocor se ocupă şi de meniurile din Spitalul Cernavodă

Înscris între timp în PNL, Sponoche, 53 de ani, a candidat în decembrie la parlamentare, recomandându-se astfel pe afişul electoral: „expertiză în conducerea unităţilor sanitare”. Şi ca liberal, Sponoche are relaţii încordate cu medicul Salem Zahra, aflat la al doilea mandat de consilier local.



Până în prezent, conducerea Spitalului Orăşenesc din Cernavodă nu a răspuns solicitării de a oferi un punct de vedere pe tema conflictelor din instituţie.



