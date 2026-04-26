„Violența politică este absolut inacceptabilă. Mă bucur că președintele și oaspeții de la Cina Corespondenților de la Casa Albă sunt teferi”, a transmis Zohran Mamdani pe rețeaua X, fostă Twitter. Mamdani are 34 de ani și este primarul orașului New York din ianuarie 2026.

Reamintim că Zohran Mamdani și Donald Trump nu sunt apropiați în sens politic sau ideologic, cei doi fiind din tabere opuse. Mai exact, Mamdani este un democrat socialist (stânga progresistă), iar Trump este republican (dreapta conservatoare/populistă).

I am glad the President and guests at the White House Correspondents Dinner are safe. — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) April 26, 2026

De asemenea, mai mulți membri importanți ai Partidului Democrat au postat pe rețelele sociale mesaje de mulțumire către forțele de securitate americane pentru că au dejucat atacul armat de la cina Asociației Corespondenților de la Casa Albă, care avea loc în hotelul Washington Hilton.

„Sunt recunoscător pentru intervenția rapidă a forțelor de ordine pentru a proteja pe toată lumea de focurile de armă de la cina Asociației Corespondenților de la Casa Albă. Mă rog pentru siguranța celor care ar putea fi încă în pericol”, a declarat Hakeem Jeffries, liderul minorității din Camera Reprezentanților a SUA.

Chuck Schumer, liderul minorității din Senat, a spus că urmărește îndeaproape evenimentele. „Sunt recunoscător pentru reacția rapidă a forțelor de ordine și mă rog ca toată lumea să rămână în siguranță”, a adăugat el.

Nancy Pelosi, fost președinte al Camerei Reprezentanților și în prezent membru al Congresului, și-a exprimat, de asemenea, „mare ușurare” în legătură cu siguranța președintelui Trump, a soției sale și a tuturor participanților. „Curajoșii bărbați și femei din cadrul Secret Service al Statelor Unite și al poliției locale merită laude pentru acțiunea lor rapidă de a securiza zona și de a-i proteja pe cei prezenți. Ca o persoană a cărei familie a fost afectată de violență politică, rugăciunile mele sunt alături de ofițerul rănit și de toți cei afectați de trauma acestor incidente îngrozitoare”, a spus ea. Reamintim că soțul lui Pelosi, Paul Pelosi, a fost atacat cu un ciocan acum patru ani în locuința din San Francisco a celor doi, suferind o fractură craniană care a necesitat intervenție chirurgicală.

Declarațiile democraților au fost făcute la câteva ore după ce președintele SUA, Donald Trump, și soția sa, Melania Trump, au fost evacuați de urgență, de agenții Secret Service, după ce un bărbat a tras cu o pușcă în timpul cinei Asociației Corespondenților de la Casa Albă, care a avut loc la hotelul Washington Hilton din Washington. Atacatorul, Cole Allen din California, în vârstă de 31 de ani, a fost arestat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE