Zilele trecute, pe internet a circulat o filmare în care o adolescentă din Zalău este bătută cu bestialitate de un grup de adolescente, în timp ce trei băieți filmau și se amuzau. Despre bătaia de zilele trecute puteți citi mai multe aici.

Imaginile au făcut înconjurul internetului, iar una dintre agresoare a postat un mesaj prin care își cere scuze.

”Vă mulțumesc celor care vorbiți frumos cu mine, indiferent de ce s-a întâmplat. Nu am scuză pentru ce am făcut, recunosc că am greșit. Aș vrea să mă lăsați în pace, pentru că, credeți-mă, nu am nevoie de amenințările voastre. Scriu asta pentru ca aș vrea să nu mă mai amenințați. Știu și îmi asum tot ceea ce am făcut și am s-o spun aici să o vadă toată lumea: ÎMI PARE RĂU”, a scris adolescenta pe contul său de socializare, potrivit graiulsalajului.

Mesajul său a atras multe critici din partea internauților.

”Crud! Dureros de crunt să vedem așa ceva! Îmi dau lacrimile! La rândul meu am și eu o fetiță! Nu pot să explic în cuvinte ce ar merita copiii care au participat la o asemenea situație!”; ”Câtă umilință! Sper să plătească pentru ce au făcut” sunt doar câteva dintre mesaje.

Polițiștii din Zalău s-au autosesizat după ce imaginile au fost făcute publice și au demarat o anchetă în acest sens, în vederea sancționării agresoarelor.

