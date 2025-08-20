Metoda prin care Guvernul Bolojan enervează partenerii sociali: mai întâi se iau deciziile, apoi sunt „dezbătute”

PSD a deblocat OUG privind PNRR

PSD a deblocat proiectul de OUG privind continuarea finanțării proiectelor din PNRR, un demers prin care Guvernul Bolojan a încercat să renunțe total la acele proiecte care aveau un stadiu de implementare de maxim 30%. Până la urmă concesia a fost că se renunță la cele unde nu e semnat nici contractul de finanțare, iar la cele sub 30% sunt purtate discuții caz cu caz. Însă decizia a venit după un mare scandal în Coaliție, când primarii și șefii de CJ s-au văzut în fața faptului împlinit, nefiind o consultare prealabilă a Guvernului.

Doar după ce PSD, prin miniștrii și prin aleșii locali au făcut scandal, Ilie Bolojan a catadicsit să se vadă cu reprezentanții autorităților locale, atât de la PSD, dar și de la PNL și USR. Potrivit surselor Libertatea, Ilie Bolojan nu s-a sfătuit nici măcar cu o parte din colegii liberali, ci doar cu câteva persoane apropiate din arcul guvernamental. La nivel de PNL nu există o comunicare cu Bolojan, ci doar anunțare a lor de deciziile luate.

Atitudinea a fost repetată și alți reprezentanți și instituții. De exemplu, Ministerul Dezvoltării a făcut o dezbateri luni, cu acces interzis al presei, cu reprezentanții administrației locale și cu unii din instituții și organizații de la centru, pe tema măsurilor de austeritate pregătite pentru administrația locală. O dezbatere pe ultima sută de metri, zilele următoare urmând să aibă loc stabilirea pachetului de austeritate final, apoi angajarea răspunderii.

Dezbatere cu ușile închise la Ministerul Dezvoltării

La întâlnirea de la Ministerul Dezvoltării cel care a mers din partea instituției nu a fost ministrul Cseke Attila, cel care a supervizat pregătirea proiectului de lege pentru administrația locală, ci Marin Țole, secretar de stat ajuns acolo cu susținerea PNL Teleorman. De altfel, potrivit informațiilor Libertatea, în perioada 18-22 august Cseke Attila e în concediu, fiind lăsat responsabil cu semnarea documentelor, precum și reprezentarea, inclusiv la ședințele de Guvern, Marin Țole. Ordinul de delegare a atribuțiilor a fost semnat de Cseke Attila de joi, 14 august, când se știa de dezbaterea cu cei interesați de proiectul referitor la pachetul doi de austeritate.

La dezbatere au luat cuvântul șeful Asociației Comunelor din România, Emil Drăghici, Bogdan Schiop de la Federația Națională a Sindicatelor din Administrație, reprezentanții Sindicatului Comunelor și Orașelor, Sindicatul Funcționarilor Publici „Meridian”, precum și persoane de la alte entități de stat sau private. Iar problemele ridicate au fost diverse. De exemplu, primarii de comune s-au plâns că și în prezent au personal insuficient și deja a avut loc o reducere de 10% a personalului, potrivit unor surse din minister. De asemenea, a fost cerut ca Ministerul Finanțelor să plătească integral banii pentru persoanele cu dizabilități.

Sindicaliștii de la comune și orașele mici au cerut ca aplicarea principiului jumătății de normă la un UAT să aibă loc doar pentru funcțiile vacante sau temporar vacante, în timp ce mai multe sindicate și organizații au solicitat ca raportarea privind numărul posturilor, al polițiștilor locali precum și pentru proiecte să fie la datele INS sau Evidența Populației, nu la recensământ, fiind deja patru ani de la momentul când acesta a fost făcut.

Ce a putut promite Ministerul Dezvoltării

La final, tot ce a putut spune reprezentantul lui Cseke Atiila, Marin Țole, a fost că toate propunerile vor fi analizate și că cel târziu în trei zile va fi prezentată forma finală a proiectului de lege. De asemenea, a mai fost punctat faptul că s-a înțeles că revendicarea comună e cea legată de raportarea la datele INS, nu recensământ.

