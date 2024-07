Mic dejun în „Bucovina Banatului”, programul care a pus o comună necunoscută pe harta turistică a României. Secretul: funcționara de la „promovare” chiar a muncit 

Există și exemple de eficiență însă. O tânără angajată să coordoneze promovarea în Margina, județul Timiș, a pus comuna, lipsită de obiective turistice majore, pe harta vizibilității în România.

În județul Timiș există cel puțin două exemple de irosire a fondurile UE pe centre himerice de promovare: comuna Coșteiu și orașul Lugoj. Birourile de profil au costat 170.000, 150.000 de euro, dar ambele stau acum cu lacătul pe ușă.

Comparativ, centrul de informare turistică din Margina a reușit să creeze în ultimii ani evenimente care atrag în localitate mii de turiști. Obiectivele din zonă au fost evidențiate eficient și, mai important, localnicii pot să câștige bani.

Unul dintre programele cu cel mai mare succes – „Mic dejun la Margina”, aduce în sat numeroși cetățeni străini. Activitatea centrului turistic din comună a fost premiată și la nivel internațional, iar recent în localitate au fost autorizate primele două puncte gastronomice locale. În spatele succesului se află Damaris Sivu, angajată a infocentrului din Margina încă de la deschidere.

„Mic dejun la Margina”

Recomandări Criminali în serie, din tată în fiu. De ce Ion Rîmaru a strigat, înainte de a fi împuşcat: „Tata e vinovatul, să fie adus aici tata!”

„Sunt născută și crescută la Lugoj. Bunicii mei se trag dintr-un sat din comuna Margina, din Coșteiu de Sus. Perioada de vacanțe mi-am petrecut-o aici alături de ei. Așa am hotărât să revin la casa bunicilor mei și ulterior, căutându-mi un serviciu, mi-am depus CV-ul la Primăria Margina. Din 2015 sunt aici, lucrez ca ghid turistic și nu regret decizia de a veni de la oraș la sat și de a rămâne aici”, povestește Damaris Sivu.

Damaris Sivu

Proiectul care „a înviat” localitatea

Șoferii aflați în tranzit pe A1, între Nădlac și Sibiu, trebuie să iasă forțat de pe autostradă din cauza „ciotului” lipsă între localitățile Margina și Holdea, pe o distanță de 10 kilometri. Evenimentul numit „Mic dejun la Margina” a fost creat în 2017 și a fost inspirat de eventuala „pauză” pe care șoferii ar fi tentați s-o ia la ieșirea de pe drumul de mare viteză.

Străinii sunt așteptați în sat cu o masă obișnuită pentru oamenii zonei (jumări, slănină, cârnați afumați, cârnați și carne din chiscant, unsoare pe pâine cu boia, ou fiert, dulceață de prune, lapte de vacă, brânză de vacă, de oaie și de capră, cașcaval de vacă, iaurt de casă, ceapă verde/roșie, ridichi, pâine de casă, mălai, plăcinte cu mac/nucă, dulceață și răchie de prună).

Recomandări INTERVIU Sabina Yamamoto, scriitoare româncă stabilită în „Țara Soarelui Răsare”: „Cei mai mulți percep Japonia ca fiind o altă planetă. Ceea ce nu este greșit”

Banat brunch

Turiștii pot pleca apoi în plimbare prin comună cu căruța: primă oprire – la Muzeul Satului din Sintești, localitate aflată în componența comunei Margina. Acolo, învățătorul Emil Mert le prezintă peste 100 obiecte tradiționale locale expuse.

Căruțele din Margina

Pot fi studiate obiecte de îmbrăcăminte, mobilier, instrumente muzicale, care amintesc de fanfara și de corul din Sinteștii anilor 50. Pe traseu se mai află casa tradițională din Zorani, îngrijită și prezentată de familia Codrea, biserica de lemn din Groși și stâna lui Ovidiu Crișan. Acolo este pregătit un prânz ca la stână, cu mămăligă cu tochitură la ceaun, brânză și rachiu de prune. În tot acest timp, turiștii pot cumpăra produse tradiționale de la localnici.

Recomandări „Proiectul Kylo”. Cum urmărea spionajul rusesc să semene „panică și teroare” în Occident, după declanșarea războiului din Ucraina

Proiectul turistic, premiat internațional

„În 2017, împreună cu cei de la Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Timiș, sub conducerea fostei directoare Delia Barbu, a fost pornit proiectul «Mic dejun la Margina». Îl lansăm în fiecare an cu ceva nou, pentru că avem deja grupuri care revin și nu dorim să fie monotonie. Pe lângă asta, din 2019 avem și Banat Branch. Am făcut diferite evenimente locale în gospodăria oamenilor din comuna noastră și în comunele învecinate, iar pe lângă acestea am încercat să creăm și altele – sărbătoarea lavandei sau a trandafirilor, pentru a valorifica absolut tot ceea ce avem de oferit în comună și în comunele învecinate celor care doresc să ne viziteze sau să descopere Țara Făgetului, cum mai este numită această zonă”, spune ghidul turistic de la Margina.

Proiectul „Mic dejun la Margina” a obținut în 2021, la Atena, locul al treilea în topul Destinațiilor Europene de Turism Cultural Durabil în cadrul ECTN – Rețeaua Europeană de Turism Cultural Durabil. În 2023, la Ljubljana, în Slovenia, proiectul de la Margina a obținut Premiul BIG SEE Tourism Design Award 2023 – la categoria Povestea creativă și identitatea ca experiență.

Damaris Sivu are în permanență proiecte. „Avem un parteneriat cu Universitatea de Vest din Timișoara, iar din 8 iulie 2024 vin la noi doi studenți spanioli. Vor fi voluntari timp de o lună la noi în comună. Vor fi cazați în sat și o lună de zile se plimbă pe la fiecare producător în parte și o să vadă cum lucrează ei”, anunță Damaris.

Iar asta nu e tot. „Mic dejun la Margina” a devenit marcă înregistrată, un brand înregistrat la OSIM, iar evenimentele „Banat Brunch”, în care localnicii gătesc pentru turiști, continuă. „Vom avea brunch primăvara și toamna. Nu fac pe timp de vară pentru că e cald, sunt concedii. Sunt mai multe criterii care nu ne sunt favorabile. Dacă nu intervine nimic, în 31 august o să avem un brunch nou la Temerești. Va fi o poveste frumoasă, cu cai și animale”, dezvăluie Damaris pentru Libertatea.

Spre exemplu, în 8 iunie, în curtea familiei Grecu, care cultivă trandafiri pentru siropuri și gemuri, a fost organizat un brunch în care vizitatorii au putut degusta, printre multe altele: fasole zdrobită cu prăjeală și cârnat proaspăt fript, crumpi în dubă cu cârnați afumați și salată verde, mazăre bob cu carne de pui, varză nouă călită, gogoși calde cu dulceață de trandafiri, dulceață de mure, dulceață de smochine și dulceață de căpșuni.

Programul zilei a inclus: plimbare cu tractorul în plantația de trandafiri, vizită la biserica de lemn, vizită la Muzeul Casa Curteană, atelier de sculptură în lemn, atelier de împletit, atelier de procesat petalele de trandafiri. De asemenea, a fost organizat un mic târg, de unde producătorii au putut să cumpere produse locale. Costul pentru un astfel de eveniment este de 150 de lei pentru un adult și 75 de lei de copil (7-14 ani). Copiii sub 7 ani au gratuitate.

Marele câștig: implicarea producătorilor locali

Una dintre provocările ghidului turistic de la Margina a fost să îi convingă pe localnici să se implice, să le arate că se poate.

„Inițial, nici ei nu m-au cunoscut pe mine, nici eu pe ei. Am început cu trei. Acum sunt mai mult de zece producători care au intrat în jocul acesta al nostru și facem tururi ghidate pe la gospodăriile lor. Sunt plăcut impresionați (n.r. – turiștii), pentru că noi am încercat să lăsăm totul cât mai autentic, să nu ajungem la partea modernă din ziua de astăzi, pentru că asta și caută turiștii”, explică Damaris Sivu.

Turiștii care ajung la Margina pot cumpăra de la producătorii locali brânză de oaie, capră sau vacă și alte produse lactate, legume proaspete, gem de trandafiri sau miere.

„Deja vin oameni fără să ne mai anunțe pe noi, la infocentru. Merg direct la ei, la producători, să cumpere brânză de la stâna familiei Fântână, de la tanti Emilia (n.r. – localnică din Coșteiu de Sus) sau la Sintești, la familia Ionaș, după miere sau la solariile pentru legume. Oamenii au învățat producătorii și ce oferă fiecare”, mai spune Damaris Sivu.

Emilia Popa, localnică

Potrivit ghidului turistic, la Margina au ajuns anul trecut aproximativ 2.500 de turiști, iar până în iunie 2024 au vizitat localitatea aproximativ 1.500 de oameni.

Ce poți vizita în „Bucovina Banatului”

Comuna Margina se află în „Țara Făgetului”, supranumită și „Bucovina Banatului”. În această zonă sunt 13 biserici de lemn, vechi de sute de ani. Pe teritoriul comunei Margina se află trei astfel de lăcașuri de cult: în satele Margina, Coșevița și Bulza. Biserica de la Margina este declarată monument istoric, fiind dintre cele mai vechi biserici din Banat.

Construcția a fost ridicată în anul 1730, de localnici. Este realizată din lemn de gorun și scânduri groase de brad. Pentru a feri pictura de umezeală și a proteja interiorul de frig, pereții au fost lipiți cu pământ și tencuiți cu mortar.

În apropiere se mai află Peștera Românești, Transluncaniul (n.r. – un drum montan de 5 kilometri recent asfaltat) sau Surduc (n.r. – un lac acumulare înconjurat de păduri).

În satul Groși, care aparține de comuna Margina, își are originea, din partea tatălui, singurul cosmonaut român, Dumitru Prunariu. Tatăl cosmonautului s-a născut la Groși, de unde a plecat să muncească la Brașov. Dumitru Prunariu și-a petrecut vacanțele la bunici. În 2021, Prunariu s-a întors la Groși pentru un eveniment dedicat aniversării a 40 de ani de la primul și singurul zbor al unui român în spațiu.

„S-ar putea construi o mică infrastructură cu cazare pentru tineri care să vină vara, iar un instructor să le prezinte domenii științifice legate de cosmos, probleme legate de astronomie, să fie atrași de acest domeniu de activitate. Normal că voi veni și eu, mă voi implica în acest proces. Iar în casa aceasta se poate organiza și un mic muzeu legat de viața, activitatea mea, care, de asemenea, să-i inspire într-un fel pe tineri să-și dorească să urmeze un curs pe care l-am urmat și eu”, spunea Prunariu, la vizita de la Groși.

Cazare în căsuță de tip hobbit

Dezvoltarea turismului de la Margina a dus și la realizarea unor investiții private. La Coșteiu de Sus, pe aproape un hectar de teren, a fost dezvoltat „The Wolf Creek”, un complex turistic format din patru cabane diferite. Una dintre ele este de tip hobbit.

„Cabana este dotată cu o minibucătărie, unde puteți prepara mesele simple și gustoase. Există un șemineu, care vă va oferi căldură și confort în seara rece și un televizor cu ecran plat pentru a vă bucura de momentele de relaxare”, este descrisă cabana Hobbit. Pe lângă aceasta, complexul mai are o cabană sub formă de piramidă, una tip A și „Șura Cube”, în care pot fi cazate până la șase persoane.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Urmărește-ne pe Google News