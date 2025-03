Autoritățile mexicane au devenit exigente cu cetățenii români

Astfel de hotărâri arbitrare au avut ca victime mii de români, în ultimii ani. Mulți nu sunt lăsați să urce în avioanele care pleacă din Europa, cu destinația Mexic, alții nu primesc permisiunea să intre în această țară și sunt întorși de vameși. În ambele situații, pentru cetățenii români de bună credință pierderile se cifrează la multe mii de euro.

Autoritățile mexicane au devenit foarte exigente în ceea ce privește cetățenii români, fie ca urmare a migrației ilegale spre SUA, fie ca efect al infracțiunilor comise pe teritoriul acestui stat în trecut de grupări constituite de persoane din România. Este de notorietate cazul grupării conduse de interlopul Florian Tudor, zis „Rechinul”, care a fost arestat în 2021.

Acesta este acuzat că a condus un grup infracțional care clona carduri prin software specializat. Grupul condus de român, din care ar fi făcut parte 78 de persoane, ar fi reușit să fure 280 de milioane de dolari, mare parte din sumă fiind trimisă în țară. Cea mai mare parte a victimelor infractorilor români au fost cetățeni americani, care își petreceau vacanța în stațiuni din Mexic. În 2023, interlopul a fost trimis în judecată, în România, pentru omor și șantaj. În paralele, autoritățile române au cerut extrădarea acestuia din Mexic, dar, deocamdată, bărbatul a rămas în închisoarea din țara central-americană.

Mii de turiști români nu sunt lăsați să urce în avioanele care pleacă din Europa, cu destinația Mexic. Foto: Shutterstock

Opriți de la îmbarcare pentru că ar fi „turiști falși”

În cazul familiei de români din Dolj, căreia i-a fost refuzat accesul în avion, situația a avut un final pozitiv. Persoanele au dat în judecată agenția de turism și compania aeriană și au obținut recuperarea sumei de bani achitată pe bilete și cazare, dar și o sumă reprezentând daune morale.

Aventura acestora a început în 11 noiembrie 2022, când au achiziționat un pachet turistic de șapte zile, de la agenția de turism Touropa SRL, care cuprindea biletele de avion pe ruta București – Cancun (Mexic) cu escală în Paris, precum și cazarea la hotel – regim all inclusive, transportul aeroport – hotel și asigurare de călătorie.

„În data de 12 noiembrie 2022 ne-am îmbarcat pe Aeroportul Otopeni, am ajuns pe Aeroportul Charles de Gaulle din Paris, însă în momentul în care am încercat să ne îmbarcăm în avionul cu destinația Cancun ni s-a refuzat accesul de către reprezentanții companiei aeriene Air France și fără să ni se ofere vreo explicație am fost îmbarcați pe o aeronavă cu destinația București”, au susținut Adina și Cosmin P.

Ulterior, cei doi soți, care doreau să călătorească împreună cu copilul lor, au solicitat explicații operatorului de turism. „Am primit un e-mail prin care am fost anunțați că refuzul îmbarcării în cursa spre Mexic a fost motivat de lipsa unui bagaj de cală adecvat pentru cele 12 săptămâni pe care urmam să le petrecem în Mexic. Biletele erau pentru șapte zile, nu pentru 12 săptămâni, iar bagajul compus dintr-un bagaj de cală și trei bagaje de mână era suficient.

De asemenea, dețineam vize de călătorie pentru SUA, neavând intenția de a imigra. Întreaga situație ne-a provocat prejudicii materiale și morale, fiind puternic afectați de ceea ce s-a întâmplat”, au completat cei doi soți.

Reprezentanții agenției de turism au încercat să dea vina pe clienții lor, susținând că motivul refuzului de îmbarcare a fost reprezentat de răspunsurile contradictorii la întrebările adresate de personalul de securitate al aeroportului din Paris, personal care a apreciat că sunt „turiști falși” care voiau să abuzeze de viza de tranzit.

Prețul sejurului pentru cele trei persoane a fost de 6.060 de euro. Într-un email transmis ulterior, reprezentanții Air France au comunicat operatorului de turism faptul că pasagerul (Cosmin P.) călătorea cu mai multe persoane, printre care și un copil minor, refuzul la îmbarcare fiind motivat de faptul că nu avea bagaj de cală pentru un sejur de 12 săptămâni, rezervarea la hotel nu era plătită în avans, bilet de avion era achiziționat înainte cu o zi, iar pașaportul fusese reînnoit cu o lună mai devreme, elemente care arătau o intenție de a emigra.

Judecătorul nu a luat, însă, în considerare acest email, „în lipsa prezentării unui înscris care să emane de la una din autoritățile franceze responsabile cu siguranța zborurilor din care să reiasă cel puțin o suspiciune cu privire la reclamanți”.

De asemenea, aspectele menționate de compania de zbor erau contrazise de documentele de călătorie, din care a rezultat faptul că sejurul era doar pentru 7 zile, fiind achitat integral anterior efectuării zborului. În aceste condiții, compania aeriană franceză a fost obligată să achite costul biletelor, precum și suma de 5.000 de lei reprezentând daune morale. Hotărârea din 21 ianuarie 2025, de la Judecătoria Sectorului 1, nu a fost contestată.

Lună de miere cu peripeții

Într-o situație similară s-a aflat un cuplu de români care a dorit să petreacă un sejur în „luna de miere”, tot în stațiunea Cancun. Daniel și Elena T. au achiziționat biletele de avion de pe site-ul companiei Lufthansa, în noiembrie 2023, și au zburat spre Zurich, Elveția, cu compania Swiss Air. Acolo, când au încercat să se urce în avionul spre Cancun, au fost refuzați de personalul de securitate.

„Motivul invocat a fost unul mai mult decât abuziv şi arbitrar, respectiv cetăţenia română. În aceeaşi situaţie s-a aflat încă o familie de români. Contrar încercărilor insistente de a obţine o explicaţie cu privire la motivul refuzului la îmbarcare şi contrar faptului că deţineam documente de călătorie valabile, dovezi ale rezervărilor la hotel şi la retreat în valoare de 8.000 euro, precum şi a biletelor de întoarcere, s-au izbit de o atitudine sfidătoare şi agresivă din partea angajaţilor Lufthansa Air. Aceştia nu ne-au arătat niciun document oficial de refuz, ci doar au insinuat că intenţionam să emigrăm fraudulos în SUA.

La solicitarea noastră de a achiziţiona bilete pentru un alt zbor către Cancun de la biroul de transferuri din aeroport, aceeaşi angajați ne-au comunicat că vom fi refuzaţi de orice altă companie de transport aerian şi că nimeni nu va accepta să ne îmbarce”, au susținut cei doi soți, care au dat și ei în judecată compania aeriană, solicitând returnarea contravalorii biletelor, în sumă de circa 1.900 de euro.

În 25 februarie 2025, un magistrat le-a refuzat cererea pentru că ar fi trebuit să solicite banii de la compania Edleweiss Air, cu care au încheiat contractul referitor la bilete, în calitate de operator de transport aerian. În final, cei doi soți au ajuns în Mexic, în luna de miere, prin intermediul unei alte companii de transport aerian.

Cancun, Mexic.

Organizare pe rețele de socializare

Multitudinea de probleme întâmpinate de românii care doresc să ajungă în Mexic a dus și la crearea unui grup pe Facebook, denumit „Români reținuți în Cancun, Mexic”, cu peste 1.200 de membri și unde sunt sute de relatări privind experiențele cu autoritățile vamale sau companiile aeriene.

În ultimul an, returnările arbitrare au fost mai reduse, în special pentru că cetățenii români merg pregătiți să prezinte toate documentele (bilet de avion pentru întoarcerea în țară, asigurare de călătorie, dovada achitării sejurului, sume de bani disponibile, etc), iar mulți dețin și vize de intrare în SUA.

„Am avut un dosar plin de acte. Doamna de la ghișeu s-a schimbat la față când a văzut pașaport românesc, și s-a uitat la noi din cap până în picioare. Ne-a cerut să îi arătăm cazarea și zborul de întors (printat, nu a acceptat de pe telefon). Eu locuiesc în România, băiatul în Anglia. Aveam vacanța luată prin agenție, cu zbor din Anglia. Lui i-a cerut actele de Anglia. A plecat cu pașapoartele în biroul de Imigrari. Când a revenit cu ele, ne-a mai cerut încă o data sa îi arătăm zborul și cazările. Ne-a înmânat pașapoartele, l-a cerut pe al meu înapoi (verificat dacă mai am alte vize – aveam din Republica Dominicană) apoi ne-a pus viza și ne-a urat distracție plăcută. Atitudinea categoric a fost suspicioasă, însă a fost amabilă. Personal, cred că ce a convins-o a fost faptul ca mai aveam alte vize. Cred ca este la noroc, însă contează foarte mult și sa ai și toate actele pregătite (aparent printate)”, a relatat Ruxandra, o româncă care a petrecut, anul trecut, un sejur în Mexic.

„Eu am fost pe 28 noiembrie (2024 – n.r.) și nu sau schimbat deloc. Ne-au întors din drum fără motiv specific. Locuiesc în Germania, aveam toate actele, și soțul și fata în regulă, unele traduse în spaniolă. Știm să vorbim spaniola și aveam hotelul cumpărat, plus că ne așteptau la ieșire, deci nu aveau de ce să ne trimită înapoi, doar singurul motiv pentru că eram români”, a scris Daniela, care susține că a fost nevoită să revină acasă.

„Am intrat pe 25.02.2025, împreună cu soțul meu, am avut tot dosarul printat, cazare plătită, bilet de întoarcere, rezervări la diverse excursii, în plus ne-au mai întrebat unde lucrăm, și o dovadă în acest sens. Nu avem viză de US, nu am avut nici bagaj la cală, și nici nu am plecat prin agenție, am organizat singuri. Totul a durat cam 20 de minute, important este să fiți zâmbitori și să nu vă arătați stresați sau deranjați de acest mic interogatoriu”, a susținut o altă turistă din România.

„Deși nu este prima dată când vizitam Mexicul, este prima dată când suntem întâmpinați prost «doar că suntem români». Am zburat din Paris zbor direct Cancun, 2 adulți și 2 copii. Când am ajuns în aeroport au început întrebările și au trebuit prezentate pe hârtie toate actele cerute pe MAE. Am primit viza până la urmă pe 3 luni (cred că ne-au ajutat multiplele vize care le avem în pașapoarte) doar că atitudinea pe care a avut-o agentul vamal față de noi mi-a lăsat un gust amar, și cu siguranță nu o să mai vizităm Mexicul în viitorul apropiat”, astfel și-a relatat experiența, Alexandra, care a ajuns la Cancun în martie 2025.

Sala de pe aeroportul din Cancun unde sunt ținuți cei care primesc refuz de intrare în Mexic. Sursa Facebook

Avertizările transmise de Ministerul Afacerilor Externe

Pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe (MAE) este postat un mesaj lung de avertizare pentru românii care călătoresc în această țară.

„Fiecare cetățean român, care dorește să călătorească în scop turistic în Mexic, trebuie să înțeleagă că există riscul unei eventuale nepermiteri a intrării în această țară. Se recomandă tuturor turiștilor să imprime absolut toate documentele care vin în sprijinul controlului de imigrări, de ex.: vouchere/rezervări ferme la hotel; biletele de călătorie dus-întors; extrase de cont; itinerariul călătoriei în Mexic defalcat pe zile etc. De asemenea, în condițiile în care este posibil ca unii funcționari de imigrări mexicani să nu cunoască foarte bine limba engleză, recomandăm ca itinerariul șederii în Mexic, defalcat pe zile, precum și celelalte documente suport, să fie traduse în limba spaniolă”, se precizează în mesajul ministerului.

Autoritățile române mai recomandă ca vizita turistică să fie realizată prin intermediul unei agenții de turism, cu rezervări plătite în avans care se pot verifica de către autoritățile de frontieră și evitarea utilizării serviciilor unor platforme alternative pentru rezervări sau închirieri de spații de cazare.

„În situația în care unui cetățean nu i-a fost aprobată intrarea pe teritoriul Mexicului, iar acesta refuză îmbarcarea în primul zbor disponibil oferit de compania aeriană, există riscul ca autoritățile mexicane să decidă transferul respectivei persoane la un centru de imigranți în vederea cazării sale temporare, până la clarificarea situației. Având în vedere condițiile precare din aceste centre, se recomandă acceptarea îmbarcării în primul zbor oferit de compania aeriană. O eventuală acționare în judecată a autorităților mexicane înaintea întoarcerii în țara de origine, pe perioada așteptării zborului de întoarcere în aeroport, va presupune rămânerea în instalațiile INAMI până la finalizarea procesului, perioadă care poate dura între câteva zile și câteva luni de zile”, se mai afirmă în avertizarea MAE.

Reprezentanții instituției susțin că la sosirea la punctul de trecere a frontierei este necesară prezentarea documentelor care demonstrează scopul vizitei și faptul că cetățenii români dețin mijloacele financiare necesare întreținerii pe perioada șederii: pașaport valabil pentru cel puțin 6 luni de la momentul ieșirii de pe teritoriul mexican – se recomandă evitarea folosirii pașapoartelor temporare; biletul de avion dus-întors, dovada rezervărilor de cazare și a celorlalte servicii turistice contractate, invitație legalizată la un notar (dacă mergeți în vizită la o persoană care locuiește în Mexic) etc.; itinerariul șederii în Mexic, defalcat pe zile, preferabil tradus în limba spaniolă; dovada deținerii resurselor financiare suficiente pentru perioada călătoriei (bani în numerar, extras de cont bancar etc.); asigurare de călătorie/sănătate/viață care să aibă acoperire în Mexic, să acopere costurile generate de nepermiterea intrării în țară și eventualele costuri de spitalizare care se pot ridica la aproximativ 3.000 euro/zi.

În situații de urgență, Ambasada României în Ciudad de Mexico poate fi contactată la numărul de telefon 00 52 55 38 833 072.

