Cea mai mare bucurie a lui Mauro este când pictează. Așa se relaxează el, un băiețel de 9 ani. Nu-i place fotbalul, nu-i place să stea prea mult afară cu băieții. Îi place să creeze, cu pensula și acuarele, lucrări frumoase pe hârtie. Mauro, “micul pictor din Rahova”, este crescut de bunica lui și amândoi trăiesc lunar cu 520 de lei.

Bunica îl alintă pe Maură “micul meu Picasso”. Îl crește singură de când băiețelul avea doar 8 luni. Părinții lui îl vizitează foarte rar. Mama copilului este în Spania, iar tatăl vine când și când să-l vadă. Bunica Mihaela a primit încuviințarea de a-l crește pe nepoțelul ei chiar de la Judecătorie. Așa a putut să-l înscrie la grădiniță și apoi la școală. Bunica pune mult accent pe educația lui Mauro. “I-am spus: «învață carte, că asta este cel mai important în viață»”, spune bătrâna. Iar băiețelul o ascultă: are note foarte bune la școală. Își face temele singur, chiar se supără când nu știe câte ceva și nu o lasă pe bunica să-l ajute. Mauro pictează de la vârsta de 5 ani. Bunica l-a înscris la Clubul Copiilor Sector 5 și, cu ajutor financiar din partea vecinilor, a reușit să-i cumpere toate cele necesare.

Pisica Tomy este cel mai bun prietenul al “micului pictor din Rahova”

Băiatul a luat o serie de premii, chiar și locul întâi pe țară la un concurs de desen organizat de Ministerul Educației, în 2013. Mauro face jiu-jitsu brazilian și judo, și a participat deja la două concursuri de judo, unde a obținut locul doi și locul patru. Bunica a făcut mari sacrificii financiare ca el să poată ajunge la cele două concursuri, dar l-a înscris, fiindcă își dorea foarte tare să facă un sport.

Pe lângă pictură, Mauro mai are o bucurie: joaca cu cele două pisici pe care le are, una ”adoptată” în urmă cu câteva luni. “Auzeam dintr-un copac miau-miau. Erau mai multe și m-am gîndit că nu puteam să le iau pe toate, dar una tot am salvat. Tomy e cel mai bun prieten al meu”, spune băiețelul.

Bunica renunță la medicamente ca să-i cumpere mâncare nepoțelului

Bunica și Mauro trăiesc din pensia ei, care este de 520 de lei în fiecare lună. “Doar eu ștu cât de greu mi-a fost să-l cresc. După ce am terminat cu lapte praf și scutece, a început grădinița. Acolo alte cheltuieli, acum școala. E tare greu. Iarna trecută am plătit 500 de lei doar la gaze și suntem doar două persoane. Eu am două operații la coloană. Câteodată nici nu-mi cumpăr medicamentele, ca să știu că am ce să-i dau băiatului de mâncare”, spune bunica. I se rupe sufletul când copilul îi cere dulciuri sau jucării și ea nu are bani să-i cumpere. “Am avut mare noroc cu doamna avocat Anca Stan care m-a ajutat și în instanță cu nepoțelul și m-a învățat ce să fac și mai departe. E greu să faci un copil să înțeleagă de ce nu îi poți cumpăra anumite lucruri”, mai zice Mihaela.

Bunica se gândește cu groază că iarna aceasta va trebui să reducă din cheltuieli ca să poată plăti facturile. Nu-i place să se știe datoare. Nu-și dorește altceva decât să nu o prindă anul nou cu datorii și să-și știe nepoțelul sănătos.

“Micul pictor din Rahova” îl așteaptă cu nerăbdare pe Moș Crăciun

Mauro crede în Moș Crăciun și e convins că va veni anul acesta și la el, fiindcă știe că a fost cuminte și are note bune. E surprinzător ce-și dorește el de la Moșu’: “cele necesare pentru pictură, că nu prea mai am, și fericire”.

Pentru Mauro și alți doi copii care învață bine, dar au situații financiare precare, va fi organizat un eveniment caritabil intitulat ”Arte pentru Carte”. Acesta va avea loc, în perioada 25-26 noiembrie 2017, în incinta Școlii Gimnaziale de Arte Plastice și Muzică Nr.5 (str. Pictor Gheorghe Petrașcu 49, sector 3). Pe parcursul celor două zile vor exista diverse ateliere de creație. Voluntarii și susținătorii asociației Tadeu lucrează de zor pentru realizarea unor produse pe care participanții le pot obține, în schimbul unei donații. Organizatorii vor ca banii strânși să fie acordați sub forma unor burse lunare până la sfârșitul anului școlar pentru cei 3 copii talentați.

