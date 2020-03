Migranții din Siria iau cu asalt granița de sud a Uniunii Europene. Peste zece mii de oameni vor să treacă din Turcia în Grecia

De Iulian Budușan,

Sosiţi de la Istanbul, migranţii sirieni, afgani şi irakieni, între care se numără şi femei şi copii, au fost văzuţi mergând duminică dimineaţă pe câmp, în direcţia punctului de frontieră Pazarkule (Kastanies în partea greacă).

Între timp, televiziunea de stat din Turcia – într-un posibil demers propagandistic – spune că refugiații ar urma să-şi schimbe traseul și vor trece prin România în drumul lor către Occident. Spre deosebire de vechiul traseu, noua rută ar ocoli Balcanii de Vest și ar trece prin Bulgaria și ţara noastră, iar de aici către Ungaria, până în vestul Europei.

Reuters scrie că la sud de Pazarkule zeci de oameni au plecat în zori cu trei bărci către insula Lesbos.

Sâmbătă, la Kastanies poliţiştii au folosit gaze lacrimogene pentru a opri numeroşi migranţi care voiau să intre în Grecia.

“Ieri au fost 9.500 de tentative de trecere a frontierei şi toate au fost gestionate cu success”, a declarat viceministrul grec al Apărării, Alkiviadis Stefanis.

Joi, Turcia a anunţat că a decis să nu îi mai oprească pe refugiaţii sirieni să ajungă în Europa pe pământ sau pe mare. Declaraţia a fost făcută în anticiparea sosirii refugiaţilor din regiunea Idlib din Siria, unde aproape un milion de oameni şi-au părăsit locuinţele pentru a fugi din calea războiului dintre forţele guvernamentale siriene, ajutate de Rusia, şi rebelii susţinuţi de Turcia. Poliţia turcă, paza de coastă şi oficialii forţelor de securitate de la graniţă ale Turciei au primit ordin să nu intervină.

#Evros now : more than 3.000 migrants and refugees hoping to break through Greek block at Kastanies crossing: for those of us who lived it, the nightmare of #Idomeni has revived. Is it too much to ask from ⁦@EU_Commission⁩ and @Frontex to give Greece a helping hand ? pic.twitter.com/rrb3iGGnZ3