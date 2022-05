Mihailo, soldatul ucrainean cu brațul sfârtecat devenit simbolul rezistenței din Azovstal, s-a predat rușilor

În vârstă de 42 de ani, conform unei postori de pe Twitter, Mihailo a apărut în urmă cu 9 zile într-o fotografie publicată pe contul de Twitter al Regimentului Azov. Cu brațul drept sfârtect, prins într-un dispozitiv metalic și o fașă, soldatul face semnul victoriei cu mâna validă.

Acum au apărut fotografii din momentul în care acesta s-a predat rușilor, alături de alți sute de luptători.

A Marine who defends #Azovstal.

In everyday life, Mykhailo (42 years old) is a professional musician. He plays guitar and piano.

