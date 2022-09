S-au scurs aproape patru ani de când viața lui Mihail-Andrei Reaboi, din Raionul Orhei, sat Ivancea, Republica Moldova, s-a schimbat complet. Ani chinuitori, cât o viață de om, în care băiatul – care în curând va împlini 5 ani -, a rămas prizonierul unei cumplite boli: amiotrofie spinală musculară de tip 2. O maladie care i-a furat nu numai copilăria, ci și bucuria de a merge fără ajutor, pe propriile picioare. Mihăiță are acum o șanșă uriașă să-și recapete copilăria, să așeze scaunul rulant în colțul cu amintirilor dureroase, dar pentru asta are nevoie de ajutor. Tratamentul genetic ce poate fi adus doar din SUA, un soi de vaccin cu unică administrare, costă, cu tot cu taxe de transport, 2.400.000 de dolari, bani de care băiatul are nevoie cât mai ugent.

Mersul împleticit, dezechilibre și dureri atroce, primele simptome ale bolii

Nenorocirea s-a abătut asupra copilului ca din senin, pe când avea ceva mai mult de un an. Vârstă la care Mihăiță își bucura părinții cu primii pași făcuți stângaci ținându-se de obiectele din jur. Peste noapte însă, ceva s-a întâmplat, ceva s-a declanșat în corpul băiatului, până atunci niciodată bolnav, și totul a îmbrăcat formele unui coșmar care avea să se întindă până în ziua de azi. Mersul ceva mai împleticit, nevoia de a se agăța și de a se sprijini mai mult decât de obicei de orice obiect pentru a-și menține echilibrul, dar și durerile îndurate la fiecare pas făcut au fost primele semne că ceva nu e în regulă.

Medicii au presupus că Mihăiță e un copil ceva mai leneș

Cum starea sănătății băiețelului s-a depreciat extrem de rapid – nu mai putea să stea în funduleț și nici să-și țină capul ca orice copilaș de vârsta lui -, vizita la un specialist a devenit obligatorie. Primele examinări au adus ceva liniște în sufletul părinților disperați, cărora medicii le-au spus că Mihăiță este doar un copil ceva mai leneș. Însă, testele făcute atât în laboratoare genetice din Republica Moldova cât și din Rusia au scos la iveală un lucru îngrozitor. Mihăiță nu era leneș în dezvoltare, așa cum au presupus primii doctori care l-au examinat, ci era extrem de bolnav! Suferea de amiotrofie spinală musculară de tip 2, o maladie care îi „topea” perfid întregul sistem muscular!

Starea lui Mihăiță se agravează, coloana vertebrală îi cedează

Din acel moment, Mihăiță – aflat în programul de susținere al Fundației Ringier România -, a fost prins, cu voia destinului potrivnic, în vâltoarea luptei pentru supraviețuire. Micile reprezentații de mers pe piciorușele sale oferite părinților au fost înlocuite brutal de scaunul rulant, de ortezele pentru picioare și de corsetul necesar susținerii coloanei vertebrale din ce în ce mai afectate. Viața extrem de chinuită a copilului țintuit în scaunul cu rotile s-a mutat în cabinetele doctorlor și ale terapeuților care au încercat să găsească leacul pentru cumplita boală.

Mii de ore de terapii dătătoare de speranțe

Au urmat sute, poate mii de ore de terapii vojta, kineto, vibro, acvatice, de gimnastică medicală sau, pur și simplu, de exerciții precum cele de înviorare, care să-i mențină tonusul muscular la un nivel cât de cât normal. Nici siropul special pe care Mihăiță îl pimește de la medicii de la Centrul de Recuperare pentru Copii Dr. Nicolae Robănescu, din Capitală, nu a reușit să vină bolii de hac. Doar a ținut o vreme pe loc maladia care acum îl lovește din ce în ce mai puternic pe bietul copil care se află în Germania, unde speră să intre în circuitul medical de stat.

„Mihăiță este un învingător care iubește viața! Vă rog, nu ne abandonați!”

„În tot acești ani, am făcut tot ce ne-a stat în putință, dar fără acel tratament genetic adus din SUA, fără acel vaccin cu administrare unică, Mihăiță al nostru nu poate învinge boala. Este singura lui șanșă! Acum, lucrurile s-a înrăutățit… Siropul, medicamentele, exercițiile nu mai fac față… Coloana vertebrală s-a strâmbat și mai tare, scolioza s-a agravat. Sunt semne că cedează mușchii și că pericolul ca organele interne și sistemul respirator să-i fie afectate este și mai mare. Mihăiță nu poate să meargă, poate să stea doar în patru labe și este chinuit de dureri de spate și de picioare. Sper din toată inima ca oameni cu suflet să ne fie aproape și să ne ajute să strângem cei 2.400.000 de dolari necesari acelui tratament genetic. Mihăiță este un învingător care iubește viața! Vă rog, nu ne abandonați!”, este apelul pe care Natalia Reaboi, 43 de ani, îl face prin intermediul Fundației Ringier România către toți aceia care îi pot ajuta copilul aflat în suferință.

„Mihăiță învinge SMA”

Pentru a reuși să adune cât mai repede cei 2.400.000 de dolari necesari tratamentului genetic salvator – considerat de specialiști a fi singura șanșă a copilului -, părinții lui Mihăiță au lansat pe Facebook o pagină de susținere a băiețelului lor – „Mihăiță învinge SMA”. Acolo se pot face donații, se pot licita bunuri și servicii, iar banii obținuți vor ajunge în conturile copilului care mai are nevoie de aproximativ 130.000 de dolari pentru a atinge pragul celor 2.400.000 de dolari necesari tratamentului salvator.

Cei care doresc să îl ajute pe Mihăiță o pot face donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul «MIHĂIȚĂ».

Donează prin SMS, online, prin PayPal sau transfer sau redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

* Suma alocată cauzei este de 2 euro și banii se rețin o singură dată. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele Digi Mobil, Orange și Telekom, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reținută la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartele preplătite în rețeaua Vodafone utilizatorii nu plătesc TVA.

