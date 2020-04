De Iulian Budușan,

„Există foarte multe stocuri, mai ales la producătorii români. Nu ştiu exact cum stau magazinele, dar producătorii români au stocuri de legume, de produse lactate şi lapte, de carne de vită, de ouă, de carne de pasăre şi, cu siguranţă, sunt suficienţi miei pentru masa de Paşte. Anul acesta am făcut o derogare în plus faţă de derogările pe care le dădeam de fiecare dată în perioada sărbătorilor pascale şi am permis autorizarea punctelor temporare de sacrificare la nivelul fermei, în prezenţa unui medic veterinar care să facă controlul ante şi post mortem al carcasei. Fiecare om se poate deplasa la ferma cea mai apropiată, acolo unde fermierul doreşte să facă acest lucru şi să-şi procure mielul de Paşte din cel mai apropiat punct”, a afirmat ministrul.

Întrebat cum vede situaţia din pieţe, unde în ultimele zile s-a înregistrat un flux de cumpărători în creştere, ministrul de resort a afirmat că Administraţia Pieţelor are în sarcină organizarea de pe raza acestor puncte comerciale.

„În pieţe sunt nişte proceduri şi măsuri care trebuie impuse la fel ca şi în celelalte zone unde se face comerţ. Oamenii trebuie să intre în pieţe într-o anumită densitate, să poarte mănuşi, măşti, să menţină o distanţă socială legală şi se poate face comerţ civilizat şi în pieţe la fel de sigur ca în orice magazin mic, de colţ de stradă”, a spus Oros.

