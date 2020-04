De Iulian Budușan,

Ministrul Agriculturii susţine că pieţele trebuie să rămână deschise, deoarece magazinele mici de cartier au rămas şi ele deschise.

„O parte din pieţe au fost închise, şi de aceea am făcut apel încă de la începutul crizei către administraţiile publice locale să lase pieţele deschise, pentru că sunt singurele locuri în care producătorii locali pot să-şi vândă produsele, mai ales produsele de sezon, şi că, respectând nişte măsuri impuse de nişte autorităţi pentru prevenirea răspândirii virusului, în aceste pieţe agroalimentare se poate face comerţ civilizat. Dacă magazinele de colţ de stradă de 10 metri pătraţi au rămas deschise, nu văd de ce nu ar rămâne deschise şi aceste pieţe. Am continuat cu acest apel şi mâine o să prindem chiar într-o ordonanţă militară obligativitatea deschiderii pieţelor, cu asigurarea, desigur, a măsurilor de combatere a răspândirii virusului”, a afirmat Adrian Oros, la Realitatea Plus.

Ministrul Agriculturii a menţionat că există tot mai multe stocuri de produse alimentare la producători şi la procesatori, pe fondul scăderii cumpărăturilor făcute de populaţie şi pe fondul închiderii sistemului HoReCa.

Recomandări Testat pozitiv cu COVID-19, șeful corpului de control al Ministerului Sănătăţii a revenit la serviciu și le-a spus colegilor că a fost un test ”fals pozitiv”

„Pe de altă parte, ne interesează şi stocurile care se adună la producători şi la procesatori, pentru că, dacă în prima săptămână după declararea stării de urgenţă, am constatat cu toţii rafturi goale şi preţuri crescute, în ultimele săptămâni constatăm altceva: sunt foarte multe stocuri la producătorii şi la procesatorii noştri, stocuri de lapte şi produse lactate, de carne de vită, de carne de pui, de peşte, de legume, iar ei ne semnalează că nu au ce să facă cu aceste stocuri.

E o schimbare de comportament a cumpărătorilor, care reacţionează emoţional într-o situaţie de criză, este şi o volatilitate a pieţelor şi a preţurilor, în aşa fel încât au apărut aceste stocuri. Sunt foarte mulţi agenţi economici, atât procesatori cât şi producători, care lucrau cu sistemul HoReCa. Acest sistem acum s-a închis, iar stocurile se adună. De asemenea, cumpărătorii, datorită restricţiilor de circulaţie, cumpără mult mai puţin”, a subliniat Adrian Oros.

