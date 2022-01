„Nu e vorba de curaj, e vorba de o manoperă medicală care previne o boală sau posibilele complicaţii şi nu am niciun fel de reţinere în a face acest lucru. (…) Chiar mă întreabă când îl vaccinez. (…) Discuţiile legate de utilitatea vaccinării le ştie, l-am vaccinat şi împotriva gripei, am făcut-o şi anul trecut. Deci deja aici am o componentă pro-activă, e pregătit şi chiar mă întreabă când urmează să facem acest lucru”, a declarat ministrul sănătății.

„Nu e nimic fenomenal, spectaculos”, a adăugat Rafila în privința vaccinării copiilor din categoria de vârstă 5 – 11 ani, adăugând că în România ”ne lipseşte foarte mult partea asta de educaţie pentru sănătate, mai ales în domeniul prevenţiei”.

În acest context, ministrul este de părere că ar fi „un mare câştig” pe termen mediu şi lung introducerea în şcoli a unor cursuri de prevenţie în domeniul medical.

Vaccinarea copiilor de 5-11 ani începe în 26 ianuarie

Vaccinarea anti-COVID a copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 11 ani începe în România miercuri, 26 ianuarie. Dozele de ser pediatric Pfizer vor ajunge în țara noastră cu o zi înainte, pe 25 ianuarie, a anunțat medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare.

În acest moment sunt active 220 de cabinete de vaccinare pediatrică, dintre care șase în municipiul Bucuresti, două în județul Ilfov și mai sunt încă 21 de cabinete inactive care vor fi activate în funcție de adresabilitate și de deciziile direcțiilor de sănătate publică județene”, a anunțat Gheorghiță pe 20 ianuarie.

Vaccinul Pfizer pentru grupa de vârstă 5-11 ani a fost autorizat în UE la finalul lunii noiembrie 2021. Serul va fi administrat în două doze de câte 10 micrograme, la un interval de 21 de zile.

