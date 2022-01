”Urmărim preţurile pe toată piaţa de energie, până la urmă şi carburanţii sunt pe piaţa de energie. Acolo am observat o fluctuaţie a preţului carburanţilor, în funcţie de cotaţia petrolului. Acum, e adevărat, cotaţia este la cel mai mare preţ din ultimii şapte ani de zile. (…) Da, este o cotaţie mare acum. În urmă cu o lună, o lună şi jumătate, preţurile erau sub şase lei, acum sunt peste şase lei”, a spus Popescu.

În legătură cu o posibilă intervenție a statului în acest sector, ministrul energiei a precizat: ”Urmărim cu atenţie şi, dacă va fi cazul, vom lua şi acolo măsuri. Nu am văzut în ultimii ani de zile să vorbim de preţuri reglementate la carburanţi, piaţa s-a autoreglat la un moment dat. Să nu uităm că noi am scos acciza de la carburanţi în urmă cu doi ani, deci practic am avut o ieftinire a preţului la carburanţi”.

În acest context, Virgil Popescu a subliniat că România are rezerve de petrol, la care se adaugă importurile din Kazahstan.

”Rompetrol de acolo aduce petrolul, dar şi când a fost problemă cu rafinăria de la Petromidia, nu am avut probleme cu aprovizionarea. Deci importurile au suplinit această producţie, cum nici preţurile – era o speculaţie că vor creşte preţurile din lipsă de producţie – nici preţul nu a explodat”, a explicat ministrul energiei.

Guvenrul a adoptat astăzi o Ordonanță de Urgență care prevede că facturile la energie emise eronat vor fi recalculate fără penalități în 15 zile de către furnizori. De asemenea, pe perioada prezenței OUG de plafonare și compensare sunt interzise debranșările.

Premierul Nicolae Ciucă a anunțat luni seară o nouă schemă de compensare și plafonare la energie și gaze naturale pentru perioada 1 februarie – 31 martie.



