„Astăzi, 11 august, am devenit oficial membru UDMR. Le mulțumesc pentru încrederea maximă pe care mi-au acordat-o, pentru sprijin și pentru șansă. Cred cu tărie că fac parte din cea mai buna echipă, care a adus atâta plus- valoare politicii din România. Împreună, vom realiza lucruri minunate, nu am nicio îndoială”, a scrie Eduard Novak pe rețeaua socială, acolo unde a publicat o imagine cu documentul care atestă înscrierea sa în UDMR.

Cine este Eduard Novak

Novak ocupă funcția de ministru al tineretului și sportului din decembrie 2020, fiind nominalizat de UDMR.

În vârstă de 45 de ani, Eduard Novak este campion paralimpic la ciclism, iar înainte de a intra în Guvernul Cîțu a fost președinte al Federației Române de Ciclism.

Novak a fost patinator de performanță în tinerețe. În urma unui accident de mașină, el a suferit o operație de amputare a piciorului drept. Ulterior, actualul ministru s-a apucat de ciclism și în 2008 a concurat la Jocurile Paralimpice de la Beijing, unde a cucerit medalia de argint la proba de contratimp LC2 pe șosea.

În 2012, la Jocurile Paralimpice de la Londra, Novak a obținut medalia de aur la proba de urmărire C4 pe pistă și argint la proba de contratimp C4 pe șosea.

