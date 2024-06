Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirmă că formaţiunea sa are „cinci-şase persoane” pregătite pentru o campanie prezidenţială, dar el personal nu a decis încă dacă va candida. Despre Elena Lasconi spune că are potenţial şi ar putea produce surprize, dar totul depinde de evoluţia ei în perioada următoare. Potrivit lui Kelemen Hunor, liderul AUR, George Simion, nu are şanse de a ajunge în turul 2, iar Mircea Geoană nu este momentan perceput ca fost preşedinte PSD, informează News.ro. Totodată, liderul UDMR a anunțat că va merge la consultările cu Marcel Ciolacu pentru data prezidențialelor, despre care spune că trebuie să fie separate de legislative.