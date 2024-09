„M-am gândit foarte bine la concursul de maine, cursa de fond cu cele două categorii – C5 şi C4 – comasate. Din totalul de 26 de sportivi de la start, doar 3 sunt sportivi cu proteză. Cred că acest sport nu se mai poate numi paracycling, mă simt în plus şi consider că acest concurs nu este egal şi just în niciun fel. Tocmai de aceea, cu părere de rău vă anunţ că mâine nu voi mai lua startul. Mă retrag din cursă şi mă retrag oficial şi din acest sport care nu mai este pentru oamenii cu dizabilităţi şi care a ajuns acum victima intereselor politice ale unor ţări dominante. Vă mulţumesc pentru tot sprijinul!”, a notat Novak pe Facebook.

Eduard Novak încheie Jocurile Paralimpice de la Paris cu un bilanţ de două locuri 7 (la 1.000 m contratimp pe pistă şi urmărire 4000 m pe pistă) şi un loc 10 (la contratimp individual pe şosea).

Novak are în palmares un aur paralimpic, obţinut în 2012, la Londra, şi trei medalii de argint câştigate la ediţiile din 2008, 2012 şi 2020.

