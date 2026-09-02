România, prima reacție după ce Rusia a fost acuzată că e responsabilă de atacul de la Aeroportul Leipzig/Halle

România a condamnat atacul cu dronă de la Aeroportul Leipzig/Halle, atribuit Rusiei, exprimând solidaritate cu Germania.

„Mesajul nostru este clar: nu vom tolera acțiunile hibride ale Rusiei și vom răspunde uniți”, a transmis Oana Țoiu, pe platforma X.

Guvernul României a subliniat că incidentul de la Leipzig, atribuit Rusiei, reprezintă un exemplu de comportament provocator față de Uniunea Europeană și statele sale membre. „Aceste acțiuni nu vor rămâne fără răspuns”, a adăugat Oana Țoiu, care a subliniat necesitatea unei reacții ferme și coordonate din partea UE și NATO.

„Guvernul României îşi exprimă solidaritatea deplină cu Germania în urma atribuirii incidentului cu drona de la Leipzig statului rus. Acesta este un alt exemplu al comportamentului provocator al Rusiei faţă de UE şi statele sale membre”, a transmis și Guvernul României.

The Romanian Government stands in full solidarity with Germany following the attribution of the Leipzig drone incident to the Russian state. This is another example of Russias provocative behavior towards the EU and its Member States. — Guvernul României (@GuvernulRo) September 2, 2026

Ambasadorul Rusiei la București a fost chemat la sediul MAE pentru explicații

Ministrul interimar de externe Oana Țoiu a anunțat convocarea ambasadorului Rusiei pentru explicații.

„România își exprimă deplina solidaritate cu Germania și cu celelalte state europene care s-au confruntat cu acțiuni hibride rusești iresponsabile și persistente, cu ingerințe și provocări. România se numără printre aceste state. Astfel de acțiuni nu vor rămâne fără răspuns. Am decis convocarea Ambasadorului Federației Ruse la București, la Ministerul Afacerilor Externe”, a mai transmis Oana Țoiu, ministrul interimar al afacerilor externe.

În contextul stabilirii de către autoritățile germane a responsabilității Rusiei pentru atacul cu dronă asupra Aeroportului Leipzig/Halle, acționăm uniți și ferm, în calitate de state membre ale UE și aliați NATO.



România își exprimă deplina solidaritate cu Germania și cu… — Toiu Oana (@oana_toiu) September 2, 2026

Aeroportul Leipzig/Halle a fost ținta unui atac la începutul lunii august

Aeroportul Leipzig/Halle, folosit ca bază militară strategică de Germania și NATO, a fost ținta unui posibil atac cu dronă la începutul lunii august. Dispozitivul, încărcat cu explozibil, este atribuit Rusiei de către autoritățile germane.

„Incidentul prezintă caracteristicile unui act de terorism susținut de stat”, a declarat miercuri șefa diplomației europene, Kaja Kallas, citată de AFP. Germania acuză oficial Rusia pentru atacul dronă de la Aeroportul Leipzig și a închis consulatul din Bonn.

Cine sunt suspecții din spatele atacului din Germania și ce legături au cu Rusia

Autoritățile germane au anunțat identificarea a doi suspecți în atacul cu dronă care a avut loc în august pe aeroportul Leipzig/Halle. Potrivit DW, este vorba despre un rus etnic cu pașaport leton și un bielorus cu pașaport rus. Incidentul a vizat un avion de transport ucrainean, iar Berlinul acuză oficial Moscova de implicare.

După atacul de la Leipzig, Germania a luat măsuri ferme împotriva Rusiei, închizând consulatul rus din Bonn și centrul cultural „Russian House” din Berlin, despre care autoritățile cred că ar fi implicat în activități de spionaj. Moscova a respins acuzațiile și a convocat ambasadorul german la o întâlnire, pe care a descris-o drept un protest față de „acțiunile antirusești” ale Berlinului.

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Mai multe state din UE au convocat ambasadorii ruși, în semn de solidaritate cu Germania

În semn de solidaritate cu Germania, Uniunea Europeană și mai multe state membre au convocat miercuri diplomați ruși pentru a discuta situația. În paralel, Berlinul a anunțat măsuri de retorsiune împotriva Rusiei.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a exprimat solidaritatea Alianței cu Germania. Într-o discuție cu cancelarul Friedrich Merz, Rutte a calificat atacul de la Leipzig drept un „atac hibrid orchestrat de Rusia”.

I just spoke with @Bundeskanzler Friedrich Merz. NATO stands in full solidarity with Germany after the Russian hybrid attack in Leipzig on 4 August.



The evidence is clear. And I welcome the measures announced by Germany in response. NATO will continue to strengthen our ability… — Mark Rutte (@SecGenNATO) September 1, 2026

„Dovezile privind implicarea Moscovei sunt clare”, a afirmat Rutte, adăugând că măsurile luate de Berlin sunt binevenite. „Încercările Rusiei de a ne intimida, de a ne submina unitatea și voința de a sprijini Ucraina sunt zadarnice și vor eșua. Sprijinul nostru pentru Ucraina este de neclintit, la fel ca și angajamentul nostru ferm față de apărarea colectivă a NATO”, a scris oficialul pe platforma X.

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