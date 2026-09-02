Un apartament nou cu două camere poate fi cumpărat cu circa 170 de mii de euro

Dacă alegi un apartament situat în centrul orașului, ai șanse să încasezi cei mai mulți bani din închirierea proprietății având în vedere cererea ridicată din zonă, dar plătești și cel mai mare preț pentru el.

Să luăm un exemplu concret, un apartament nou cu 2 camere. O locuință de acest tip poate fi cumpărată cu un buget mediu de circa 169.900 euro. O poți închiria pe termen lung cu 800 euro/lună, iar randamentul brut pe care îl poți obține este, conform calculelor Imobiliare.ro, de 5,7%.

Un randament brut similar poate fi obținut și în cazul în care alegi să investești într-un apartament nou cu 2 camere situat în cartierul Astra. Plătești aproximativ 158.000 euro pentru o astfel de proprietate și îi poți solicita chiriașului lunar în medie 750 euro.

Prețuri mai mici la apartamente în cartierele în dezvoltare

Dacă optezi pentru un cartier în continuă dezvoltare, precum Tractorul, investiția inițială este mai mică. Prețul mediu solicitat pentru un apartament cu 2 camere a fost aici în prima parte a anului de 128.600 euro. Suma lunară pe care o poți obține din închirierea locuinței pe termen lung ajunge la 670 euro. Discutăm, astfel, despre un randament brut de 6,3%.

Când faci o investiție nu contează doar prețul

Totuși, calculele investitorilor nu trebuie să se termine la prețul de cumpărare și la chiria lunară. Compartimentarea locuinței, facilitățile oferite și spațiile comune pot conta la fel de mult atunci când proprietatea este destinată închirierii.

Un apartament bun pentru investiție este, până la urmă, unul pe care îl poți închiria ușor și care rămâne atractiv pentru chiriași și peste câțiva ani.

„Este foarte important și conceptul acelei proprietăți, modul în care este dispusă, serviciile pe care le oferă, spațiile comune care există”, a declarat Tudor Stamatescu, COO Cosmopolit, dezvoltator din Brașov, într-un interviu din seria „Întreabă expertul”.

Localizarea proprietății rămâne, totuși, un aspect esențial pentru o viziune pe termen lung, atât de necesară atunci când discutăm despre o investiție imobiliară. „O proprietate în zone centrale și ultracentrale va fi mai puțin afectată în perioade de corecție de piață și, la fel, recover-ul va fi mult mai rapid în momentul în care piața revine față de proprietăți situate în zone limitrofe”, a mai explicat Stamatescu.

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