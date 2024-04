„Acțiunea militară a Iranului a fost un răspuns la agresiunea Israelului împotriva sediilor diplomatice ale Iranului din Damasc”, a notat, pe X, fostul Twitter, Misiunea Iranului la Organizația Națiunilor Unite.

„Chestiunea poate fi considerată încheiată. În cazul în care regimul israelian mai face o altă greșeală, răspunsul Iranului va fi considerabil mai sever”, au avertizat diplomații iranieni.

În postare, misiunea iraniană a trimis, de asemenea, un mesaj de avertizare SUA: „Este un conflict între Iran și Israel, SUA trebuie să stea deoparte”.

Conducted on the strength of Article 51 of the UN Charter pertaining to legitimate defense, Irans military action was in response to the Zionist regimes aggression against our diplomatic premises in Damascus. The matter can be deemed concluded. However, should the Israeli…