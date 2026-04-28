Ordinul, care prevedea o majorare a prețului unei călătorii la metrou de la 5 lei la 7 lei, urma să intre în vigoare de la 1 mai. Acum, Miruță a solicitat conducerii Metrorex să prezinte, în acest timp, un plan concret de reducere a cheltuielilor cu cel puțin 10%, potrivit agenției de presă Agerpres.

Proiectul de ordin, postat în consultare publică

Marți dimineață, Ministerul Transporturilor a publicat pe site, pentru consultare publică, proiectul de ordin pentru prorogarea termenului prevăzut în OMTI.

Documentul justifică amânarea prin necesitatea unei analize detaliate a impactului economic și social al creșterii tarifelor.

„Societatea Metrorex SA va furniza un plan de reducere a cheltuielilor care să includă acțiuni concrete, jaloane clare și efectele financiare pentru fiecare măsură, cu un rezultat final de cel puțin 10% reducere a bazei de cheltuieli pe durata a maximum șase luni”, se precizează în nota de fundamentare.

Metroul ar putea deveni mai scump ca serviciile de ridesharing

Un alt motiv al amânării îl reprezintă riscul ca tarifele majorate să facă metroul mai puțin atractiv decât alternativele, precum Uber sau Bolt, pentru distanțe scurte.

„La nivelul propus de 7 lei pe călătorie, metroul riscă să devină comparabil cu costul serviciilor de ridesharing pe distanțe de 1-3 stații”, se arată în documentul ministerului.

În acest context, Metrorex este obligat să realizeze o analiză de prag tarifar, bazată pe datele proprii de validare, pentru a evalua elasticitatea cererii și sensibilitatea utilizatorilor față de abonamentele lunare, care aduc 22,5% din veniturile companiei.

Impactul negativ asupra calității aerului

O altă cerință adresată Metrorex este realizarea unui studiu privind efectele majorării tarifelor asupra ratei de utilizare a transportului public și asupra calității aerului.

„O potențială redirecționare a călătorilor de la metrou spre autoturisme personale și/sau servicii de ridesharing va agrava indicatorii de emisii”, avertizează inițiatorii proiectului.

România se confruntă deja cu presiuni din partea Comisiei Europene în dosarul privind calitatea aerului în București, după ce în decembrie 2025 a fost sesizată din nou Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru deficiențe de monitorizare.

Tarifele Metrorex, creștere cu 180% în 5 ani

Scumpirile succesive de la Metrorex au avut un impact semnificativ asupra bugetului călătorilor.

Potrivit datelor centralizate, prețul unei călătorii a crescut de la 3 lei în august 2021 la 5 lei în ianuarie 2025, iar noua propunere de creștere la 7 lei în 2026 ar duce la o majorare totală de 180% în doar cinci ani.

„Metrorex va realiza un studiu de impact al acestor creșteri, evaluând puterea reală de cumpărare a populației, evoluția salariului mediu și rata inflației. Astfel, se va identifica gradul de suportabilitate a scumpirilor propuse și efectele socioeconomice asupra utilizatorilor”, se mai arată în documentul citat.

Scumpirile la metrou, anunțate în momente-cheie

Majorările tarifare la Metrorex au fost anunțate în mod repetat înaintea unor sărbători importante, ceea ce a stârnit nemulțumirea publicului.

Precedenta creștere, de la 3 la 5 lei, a fost comunicată în ajunul Crăciunului din 2024, iar actuala propunere de creștere la 7 lei a fost lansată înainte de Paște, în aprilie 2026.

Ordinul aferent a fost publicat deja în Monitorul Oficial, fiind semnat de ministrul PSD Ciprian Șerban cu o zi înainte de demisia sa.

Fostul ministru al Transporturilor, despre scumpire: ghinion

Întrebat de ce a semnat ordinul privind scumpirea tarifelor, fostul ministru al Transporturilor, Ciprian Șerban, a oferit un răspuns controversat: „Ghinion, cum ar spune un clasic în viață”.

El a explicat că semnarea ordinului a fost necesară pentru avizarea bugetului și îndeplinirea condițiilor prevăzute în planul de redresare al Metrorex.

„Acel ordin a ajuns la mapă. Era penibil sau un joc politic să las să semneze următorul, că eu oricum plec. L-am semnat pur și simplu. Mi-aș fi dorit să nu ajungem în această situație, dar creșterea prețurilor a fost asumată după toate discuțiile cu premierul încă de anul trecut”, a declarat Ciprian Șerban.

