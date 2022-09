„Rușii închiriază acum trotinete pentru a trece granița în Georgia, deoarece traficul este aglomerat și nu poți trece pe jos. A existat o schemă similară pentru refugiații care mergeau cu bicicletele din Rusia în Norvegia”, a scris jurnalistul Roth, în descrierea care însoțește imaginile.

Russians are now renting scooters to ride across the border into Georgia because the traffic jam in is massive and you cant walk across. There was a similar scheme for refugees riding bicycles from Russia into Norway. (We also used to do this to get Jack in the Box drive thru) https://t.co/jLx51Wb4V2