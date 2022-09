În imaginile publicate, se vede cum mai mulți bărbați au lovit cu pumnii polițiștii ruși. Bărbații sunt însă îndepărtați rapid de forțele de ordine, iar alți oameni prezenți la fața locului încearcă să aplaneze conflictul.

”O luptă a izbucnit în orașul Omsk între bărbați care au fost recrutați și poliția locală, care îi forțează să urce în autobuze. Recruții au cerut poliției să vină să moară cu ei în tranșee”, este descrierea care însoțește imaginile publicate de jurnalistul Reuters Jake Cordell, pe Twitter.

Fight breaks out in the city of Omsk among men whove been drafted and local police forcing them onto buses. Draftees called on the police to come die with them in the trenches.



