Reportaj Libertatea la punctul pe unde fug rușii în Finlanda, înainte ca și aici să se închidă granița: „Mama este fan absolut al lui Putin, dar mi-a zis să plec din țară”

Chiar și bunica mea e cu Putin. Dar nu mai pot sta. Acesta e finalul Federației Ruse în această variantă. E ca o clădire care se dezintegrează. Evgheni, compozitor:

Corespondență de la Marius Mărgărit și Raed Krishan (Vaalimaa – Finlanda)

Evgheni are 42 ani și este compozitor de muzică de operă și de balet. El povestește că ieri a avut ultimul spectacol la Opera din St. Petersburg, ”ultima reprezentație”, apoi s-a decis sa fugă, în urma anunțului lui Putin. Bărbatul de lângă noi nu a făcut armata, dar nu mai are încredere că autoritățile se vor ține de cuvânt și îi vor recruta doar pe cei cu experiență militară.

St. Petersburg e la 200 de kilometri de hotarul cu Finlanda. Omul în hanorac roșu, nebărbierit își ferește privirea, instinctiv, în fața camerei, ca să nu plângă.

Evgheni

Nu acum m-am decis să plec, ci când a început războiul. Dar n-am avut posibilități. Am fost arestat după protestele din martie, dar m-au lasat sa ies, am plătit bani sa ies din arest, 2.000 de ruble. Am încercat de mai multe ori să plec și acum am reușit. Evgheni, compozitor:

Condiția ca să treci pe aici e aceea de a avea viză Schengen. Toți mai mulți ruși ajung la Vaalimaa, zilnic. Nici presa de la Moscova, deși stă sub semnul cenzurii, nu mai face un secret din aceste imagini. Ziarul moscovit Kommersant, în general ceva mai puțin ascultător față de Kremlin, a publicat un articol amplu despre înghesuiala de la granițe. Chiar și un post de televiziune de stat a oferit filmări: înspre Georgia, Finlanda, Kazahstan sau Mongolia se formează cozi de mașini tot mai mari.

Cozi mari de mașini s-au format la vama cu Finlanda

Iubirea de Putin, ”ca o religie”

”Am lăsat acasă soția, mama și pe bunica, care e bolnavă. Bunica e mare fan Putin”, spune artistul din St. Petersburg. Și la Operă situația era încordată. ”Colegii nu știau ca plec, jumătate din ei îl iubesc pe Putin, cealalată jumatate îl urăsc”.

Pentru cei care îl iubesc pe Putin, asta e ca o religie, au credință în el, ei nu au nevoie de dovezi, nu țin cont de ele, nimic nu-i face sa se razgândească. Evgheni, compozitor:

”A durat 4-5 ore sa ajungem la graniță cu autobuzul. În vama rusească am stat vreo doua ore, aici mai puțin de o oră și jumătate”, povestește el. Vrea sa ajungă în Serbia, prin Stockholm. ”Sunt speriat pentru mine, dar și pentru familie. ”E sfârșitul vieții, cum să zic. Acesta e finalul Federației Ruse în această variantă. E ca o clădire care se dezintegrează”, încheie Evgheni.

Autocare și mașini așteaptă să treacă granița în Finlanda

Vameșii l-au lăsat doar să fumeze un pic în Finlanda

Următorul interlocutor nu avea voie să intre în Finlanda. ”Viza mea Schengen începe de mâine, am încercat să intru, dar n-am voie. Vameșii finlandezi -au luat pașaportul, m-au lăsat doar să fumez o țigară și să discut cu voi, presa. Apoi iau pașaportul, mă întorc în Rusia, dar o să revin mâine și nu mă mai întorc acasă”, spune Maxim, 23 ani.

Vama spre Rusia

Maxim lucrează în IT și vine din Moscova. Trebuia să plece mai târziu, dar după anunțul lui Vladimir Putin legat de mobilizare, și-a schimbat biletul de avion de la Moscova la St. Petesburg.

Din St. Petersburg a venit cu un șofer, căruia i-a plătit 250 de euro să-l aducă 200 de km până la graniță, ”un preț bun față de cât sunt prețurile acum”, spune Maxim.

Condiția ca să treci granița e aceea de a avea viză Schengen

”Am 23 de ani, dar nu am făcut armata. Acum am putut sa plec, dar nu știu ce va fi maine sau peste o lună. Nu știm când se pot închide granițele. Știu ca granițele Finlandei nu se închid acum, dar nu se știe. Și nu se știe ce va face Putin”, explică tânărul. ”Încerc să plec, să găsesc de lucru, la Berlin, apoi să merg în Portugalia”.

Maxim lucrează în IT și vine din Moscova

Pregătindu-se la un val de migranți, statele europene, membre ale UE, au început să lucreze la un plan de anticipare a migrației din Rusia, având în vedere escaladarea războiului pornit de Kremlin.

Situația este istovitoare, oamenii sunt obosiți, speriați, am prieteni care nu au putut pleca și acum sunt nevoiți să se ascundă. Ieri au fost proteste și toți cei prinși au primit documente să vina în armată. Maxim lucrător IT:

”Ieri mama mi-a zis să plec din țară”

”Alții au început deja sa primească acasă documentele militare. Nu trebuie sa se ducă imediat, dar nu mai pot pleca. Dacă pleacă, pot primi închisoare 8-10 ani”, spune el. Iar asta, susține Maxim, a umplut paharul. Deja consideră că era rău, era înconjurat de exemple concrete.

Dialogul cu Maxim este întrerupt de un alt rus. Vadim spune că are 28 de ani, ”nu am facut armata, dar mi-am cumparat livretul, am dat șpagă când aveam 22 de ani”, spune el și râde.

”Mama mea este fan absolut al lui Putin, dar ieri, când a văzut noile reguli, că vorbea de mobilizare, a venit și mi-a spus ca trebuie să plec din țară”.

Îl urmează încă un tânăr. Ca și cel dinainte, ne roagă ”fără poze sau filmări”. ”Sunt Nikita, sunt student la inginerie aerospațială, am 24 de ani, dar încă n-am luat diploma. Dar chiar dacă n-ai făcut armata, poți fi considerat rezervist și chemat în armată, dacă este nevoie”, spune el, scurt, grăbindu-se spre primul oraș al Finlandei, ale cărui acoperișuri de case se zăresc la câteva zeci de metri.

Toți mai mulți ruși ajung la Vaalimaa, zilnic

”Rușii trebuie să se gândeasă ce să facă”

Maxim își privește compatrioții mai norocoși. ”Am un prieten de 25 de ani care a fost arestat la protestele din martie. E încă în închisoare, va ieși abia în mai anul viitor”, spune specialistul IT.

”Cred că rușii trebuie să se gândească ce să facă, să nu mai permită unui nou președinte să mai facă așa ceva. Cred că e posibilă o schimbare a președintelui abia când rușii vor pierde războiul”, mai spune Maxim și pleacă înapoi spre Rusia. Sunt ultimele lui 24 de ore acolo. Speră.

