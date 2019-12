De Daria Maria Diaconu,

Jane Slater a primit o brățară finess Fitbit de la un fost iubit, de Crăciun. Cu ajutorul acestei brățări a aflat jurnalista că bărbatul o înșela, notează marca.com.

La un moment dat, într-o noapte, Jane Slater a observat o activitate suspectă în aplicația Fitbit, la ora 4:00 dimineața.

Jurnalista și-a dat seama că iubitul ei făcuse ceva care îi mărise pulsul și a devenit suspicioasă. Ulterior, Jane Slater a aflat că partenerul ei de viață o înșela.

„Un fost iubit mi-a făcut cadou o brățară Fibit de Crăciun. Mi-a plăcut foarte mult. Ne sincronizam și ne motivam unul pe celălalt. Într-o zi, nu a fost acasă și la ora 4:00 dimineața am observat că pe aplicație se înregistra un nivel crescut de activitate fizică”, a scris Jane Slater pe Twitter.

An Ex Boyfriend once got me a Fitbit for Christmas. I loved it. We synched up, motivated each other… didnt hate it until he was unaccounted for at 4am and his physical activity levels were spiking on the app ?wish the story wasnt real. https://t.co/npRkLJYYz0