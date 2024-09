Ryan Wesley Routh, în vârstă de 58 de ani, care a fost arestat duminică, după o posibilă tentativă de asasinat împotriva lui Donald Trump, a fost inculpat luni pentru posesie ilegală de armă şi deţinerea unei arme cu seria ştearsă, transmite AFP, preluată de Agerpres.

Routh, cunoscut ca susţinător al Ucrainei, a compărut luni pentru prima oară în faţa unei instanţe din statul Florida din sud-estul SUA.

El a fost reţinut după ce reuşise iniţial să fugă, în timp ce agenţi ai Secret Service au tras asupra lui.

DRAMATIC VIDEO | New video shows the moment the suspect in an apparent attempt on former President Trump's life was arrested by authorities in Martin County. https://t.co/HeAs16A89X pic.twitter.com/iyYh2ovEFp