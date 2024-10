Potrivit purtătorului de cuvânt al Pentagonului, generalul-maior Pat Ryder, distrugătoarele USS Bulkeley și USS Cole au tras o duzină de interceptoare pentru a doborî rachete balistice iraniene în sprijinul Israelului.

Informația a fost confirmată de Flota a Șasea a Marinei SUA, care a precizat că navele sale de război staționate în Estul Mării Mediterane au interceptat „cu succes mai multe” rachete balistice iraniene.

(1/2) The U.S. Sixth Fleet guided missile destroyers USS Cole (DDG 67) and USS Bulkeley (DDG 84) engaged multiple Iranian ballistic missiles in defense of Israel from the Eastern Mediterranean Sea, October 1, 2024. pic.twitter.com/0qiISGoWZg