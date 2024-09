Difuzând imaginile, analistul de informații obținute din surse deschise MeNMyRC scrie că „testul RS-28 Sarmat a fost un eșec total”. „Racheta a detonat în siloz, lăsând un crater masiv și distrugând locul de testare. Sarmat este o rachetă alimentată cu combustibil lichid, astfel încât accidentul ar fi putut avea loc separat de activitatea de lansare efectivă”, subliniază MeNMyRC.

Sursa citată atrage atenția asupra prezenței a patru mașini de pompieri la fața locului, ceea ce indică faptul că a avut loc un incendiu puternic.

Un avion de recunoaștere american de tip Boeing RC-135S Cobra Ball a decolat dintr-o bază din Alaska pentru a observa testele Sarmat, clarifică MeNMyRC, citând date de pe FlightRadar24. Totuși, testele nu au mai avut loc. În același timp, incendiul din zona locului de testare a fost înregistrat de sateliții NOAA-20 și SUOMI NPP.

Imagini din satelit apărute ulterior confirmă varianta exploziei rachetei, locul de lansare fiind văzut complet distrus.

Pavel Podvig, cercetător principal la Institutul ONU pentru Studii privind Dezarmarea, a publicat la rândul lui o imagine din satelit și a evocat un test nereușit al rachetei RS-28 Sarmat, Satan II conform codificării NATO, notează publicația independentă rusă Meduza.

Canalul de Telegram „Voennîi osvedomiteli” scrie de asemenea despre un test ratat. „Pe lângă imaginile din satelit de la locul testului un incendiu grav a fost detectat în zona exploziei de către sistemul (NASA – n.r.) FIRMS”, constată acest canal, potrivit Aghenstvo.

Racheta explodată nu era echipată cu încărcătură nucleară, susține „Voennîi osvedomiteli”, fără a menționa dovezile.

Presa internațională a relatat anterior despre patru eșecuri ale rușilor în testarea rachetei Satan II. Ultima încercare ratată s-a produs în februarie 2023, când Joe Biden s-a dus în vizită la la Kiev. Rușii au negat această informație. Singurul test reușit ar fi avut loc pe 20 aprilie 2022.

În pofida eșecurilor, Vladimir Putin a ordonat în 2022 ca racheta Satan II să fie pusă în serviciu de luptă, iar Roscosmos s-a supus ordinului în septembrie anul trecut.

Satan II este folosită de conducerea rusă pentru a intimida Occidentul, notează Aghenstvo. În timpul discursului său din Adunarea Federală, în 2018, Putin a arătat un videoclip cu această rachetă căzând deasupra statului american Florida.

Într-o tentativă de a-i descuraja pe americani și britanici să permită Ucrainei să folosească rachete cu rază lungă de acțiune în Rusia, președintele Dumei de Stat, Viaceaslav Volodin, a avertizat joi că Satan II „are nevoie de doar 3 minute și 20 de secunde pentru a lovi (orașul – n.r.) Strasbourg”, din estul Franței.

Această reacție a venit după rezoluţia votată joi de Parlamentul European ce solicită ţărilor Uniunii Europene să ridice restricţiile actuale care împiedică Ucraina să utilizeze sistemele de arme occidentale împotriva ţintelor militare legitime din Rusia.

Conform propagandei ruse, Satan II este o rachetă balistică intercontinentală capabilă să transporte mai multe focoase în același timp, atât nucleare, cât și convenționale, are o capacitate de până la zece tone și o rază de acțiune de până la 18.000 de kilometri.

