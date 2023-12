În timp ce oferea primul răspuns la întrebarea unui jurnalist despre situația persoanelor fără adăpost din oraș, Plante a făcut o pauză, a tăcut și apoi s-a prăbușit sub pupitrul la care se afla.

Paramedicii au intervenit rapid și i-au acordat primul ajutor. Conferința de presă s-a încheiat și ea a fost escortată în afara zonei.

La primărie a fost chemată o ambulanță, însă Plante nu a fost dusă la spital.

Ulterior, ea a postat detalii pe contul de X, fostul Twitter, unde a precizat că a simțit „o amețeală”, probabil din cauza oboselii, dar că se descurcă mai bine după ce a fost evaluată de o echipă medicală.

Ca o măsură preventivă și pentru a reveni pe deplin în formă, își va reduce ritmul activităților în zilele următoare.

Ce matin, jai ressenti un malaise pendant une conférence de presse. Heureusement, je vais mieux. Merci beaucoup pour vos bons mots et votre soutien.



Jai pu rencontrer une équipe médicale et je me porte bien. Cependant, par mesure préventive et pour retrouver pleinement la…