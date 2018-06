UPDATE 21:40: Oamenii au început să plece din Piața Victoriei, după o zi lungă în care au participat la un protest de aproape 12 ore, în centrul Bucureștiul.

UPDATE 20:45: Conform reporterilor ziarului Libertatea, prezenți printre protestatari, aproximativ 1000 de oameni au ajuns în Piața Victoriei, după două ore de marș prin București. Oamenii strigă împotriva guvernului Dăncilă, după ce moțiunea de cenzură a picat. Între timp, protestul de la Palatul Cotroceni, al susținătorilor PSD s-a încheiat.

Printre protestatari se află și președintele PNL, Ludovic Orban.

FOTO: Adrian Manolache/ Libertatea

UPDATE 19:00. Un protestatar #rezist a lovit mașina unui parlamentar dupa ce a ieșit din curte și i-a spart farul. Protestatarul a fost identificat.

Totodată, aproximativ 250 de persoane au plecat spre Cotroceni.

Unul dintre protestatari, din grupul susținătorilor PSD, a fost deranjat și a reacționat vehement când a fost întrebat de ce a venit la protest. El a ținut să își arate revolta față de protestul societății civile, a tinerilor care au venit să susțină inițiatorii moțiunii de cenzură a Guvernului Dăncilă.

”Nu am nimic cu ei, sunt tineri. Să vină să se întâlnească cu noi, undeva, să discutăm ce am făcut noi în tinerețe până la vârsta asta și ce au făcut ei … Și atunci să zicem: numai părerile lor sunt bune, ale noastre nu? Au venit să ne provoace. Noi nu avem treabă cu ei. Noi putem să spunem ce am făcut. Și Dâmbovița, și pasajul de la Cocorul, care a fost făcut în 32 de zile .. Iar ce a făcut tineretul ăsta acuma, pasajul de la …. Eu am zis că nu mai avem nevoie de oameni … (Susțineți PSD?) Nu, eu susțin dreptatea. Dreptatea este să nu mai fie condamnați oameni nevinovați. Am avut cazuri destule la … Așa … Iar cei vinovați …”, a spus bărbatul, din grupul susținătorilor PSD.

Un alt protestatar le-a reproșat jurnaliștilor că ei nu fac presă și a ținut să spună că el nu este nici cu grupul susținătorilor PSD, nici cu cei de la Partidul Național Liberal, deși este membru PNL, dar îi este ”scârbă de ei, și de PNL, și de USR, și de toată lumea.

”Dacă sunteți presă, făceți presă … Presa nu este ce se întâmplă mâine, nu este meteo. Presa este să relatezi ceea ce ce se întâmplă. Ai întâlnit un prost, de exemplu pe mine, spui: «Dom’e, am întâlnit un prost!». Presa nu este ceea ce mâine … (este întrerupt de un coordonator al grupului susținătorilor PSD, care nu mai vrea să îl lase să vorbească, n.r.) … Lăsați-ne , domn’e, în pace, lăsați-ne! Eu nu sunt cu grupul ăla, nu sunt nici cu ăla, nici cu ăla … eu sunt cu presa”, a spus bărbatul.

El s-a declarat anticapitalist, a vorbit despre hoți și hoție, despre bogați și despre parlamentari, care arată ”ca animalele” și le-a transmis lui Liviu Dragnea și Guvernului că nu ei muncesc pentru el.

”Toate minciunile, tot ce se întâmplă mâine, nu ai de unde să știi ce se întâmplă mâine. Și mai ai o problemă: conform legilor fizice, avem legi fundamentale, avem pe președintele Iohannis în funcție, deci un profesor de fizică, două lucruri nu pot ocupa același loc în spațiu. Gândiți-vă că …”, a mai spus bărbatul.

Întrebat dacă susține PSD, el a răspuns: ”Ce? Eu nu susțin PSD, eu sunt dușmanul PSD-ului, eu sunt membru PNL-ist, dar mi-e scârbă de ei, și de PNL, și de USR, și de toată lumea, nu vreau … Dacă aș putea …, dar eu nu sunt un om rău, eu nu omor muștele, care … Așa… Deci, sunt sub orice formă, sub orice, ingrată, deci nu arată, arată ca animalele. Și vă dau un exemplu: Dați-mi și mie o lege în sistemul capitalist care îmi oprește furtunos hoți de buzunare de un leu … Deci nu există! Și atunci să spunem că nu are hoți, hoții. Dați întâi legea, veniți la Parlament să dea lege pentru furt, pentru că nu există. Furtul este o valoare a democrației care se numește plus-valoare. Cu cât te păcălesc, cu cât te minciunesc, cu cât…”.

Întrebat dacă este anticapitalist, protestatarul a spus: ”Da! Susțin un sistem real și corect, cu mercurial, pentru că bogații au miliarde. Spuneți că nu producem… Nu Dragnea muncește pentru mine, nu Guvernul muncește pentru mine …”.

