Dubaiul devine un oraș din ce în mai robotizat și tehnologizat. Poliția din Dubai a dezvăluit în această săptămâna prima motocicletă zburătoare, similară navetelor personale din Star Wars.

Aceasta este, în fapt, o dronă și este realizată împreună cu HoverSurf, un startup specializat din Rusia. O primă demonstrație cu aceasta a fost făcută zilele trecute la expoziția Gitex Technology Week din Dubai, un târg de tehnologie care are loc în micul emirat.

Iată și varianta originală din Star Wars, gândită acum mai bine de 30 de ani de către George Lucas.

Aceasta nu este singura premieră anunțată la târgul în cauză: autoritățile au mai anunțat că toate tranzacțiile cu terenuri din Dubai vor fi trecute într-un lanț blockchain, scrie Informațion Age. Aceasta este tehnologia din spatele monedei virtuale Bitcoin, care tocmai a trecut de pragul psihologic de 5.000 de dolari. Tranzacțiile sunt înregistrate într-o rețea descentralziată de calculatoare, iar acestea pot fi verificate de către oricine, dar nu pot fi modificate.

Guvernul din Dubai intenționează să treacă toate actele administrative printr-un astfel de lanț blockchain. Acesta are avantajul că datele nu se pot pierde și se reduce hârțogăria.

De asemenea, aeroportul din Dubai a anunțat că va înlocui ghișeele pentru verificarea pasagerilor cu o tehnologie nouă. Mai exact, turiștii vor trece printr-un tunel care prezintă un acvariu virtual. Numai că acesta este înțesat de camere de înaltă rezoluție, care scanează fețele oamenilor, arată The Inquirer.

Astfel, ești identificat și nu mai este nevoie să stai la coadă.

Sea change at Dubai airport security as virtual aquarium tunnel replaces counter and queues https://t.co/X778PCaD1z pic.twitter.com/fxxRu7A5lK

— The National (@TheNationalUAE) October 8, 2017