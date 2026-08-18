Majorarea de azi este de până la 15 bani per litru, iar cea mai ieftină motorină sare de 10 lei, deși ieri se afla sub acest prag, potrivit datelor analizate de pe site-ul peco-online.ro.

Marți dimineață, motorina se vinde cu prețuri între 10,05 lei/l și 10,35 de lei/l, iar benzina variază între 9,51 de lei/litru și 9,57 de lei/l.

Cât costă benzina în București, marți, 18 august 2026

Cea mai ieftină benzină standard din București se găsește marți, 18 august 2026, la 9,51 de lei/litru, la Petrom, preț constant de miercurea trecută.

Motorina s-a scumpit iar și sare de 10 lei/l, marți, 18 august 2026. Cât costă un litru de benzină și motorină, în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

La Socar, carburantul costă tot 9,51 de lei/l, cost neschimbat de miercuri după-amiază. La Rompetrol, litrul de benzină se vinde cu 9,55 de lei, preț menținut de joi.

Stațiile OMV afișează un preț de 9,57 de lei/l pentru acest carburant, aceasta fiind tot cotația de joi. Și stațiile MOL comercializează benzina marți, 18 august 2026, tot cu 9,57 de lei/l, la fel ca vineri.

De asemenea, Lukoil menține trendul și vinde carburantul cu 9,57 de lei/l, preț neschimbat de miercuri.

În principalele orașe din țară, benzina are cel mai mic preț, de 9,48 de lei/litru, în Timișoara, neschimbat de joi. În Cluj-Napoca, carburantul costă 9,49 de lei/l, de la 9,51 de lei, preț care se menținea de joi (o scădere de 0,02 lei). În București, Iași și Constanța, benzina se vinde cu 9,51 de lei/litru, cost rămas constant de joi.

Cât costă motorina în București, marți, 18 august 2026

Cea mai ieftină motorină standard se vinde marți, 18 august 2026, cu 10,05, față de 9,99 de lei/l, preț menținut de duminică (o creștere de 0,06 lei). Carburantul se găsește la MOL, stații care aveau și ieri același preț.

Petrom a adus motorina la 10,14 lei/l, deși avea un minim de 9,99 de lei/l de două zile (o majorare de 0,15 lei).

Și Socar afișează același cost la carburant, de 10,14 lei/l, de la 9,99 lei, cotație care se menținea de duminică (o mărire de 0,15 lei/l).

Rompetrol are un preț de 10,20 de lei/l, de la 10,05 lei/l, cât era luni (o creștere de 0,15 lei).

La OMV, motorina se comercializează cu 10,20 de lei/l, de la 10,05 lei/l, cât costa în ultimele două zile (o majorare de 0,15 lei).

Cea mai scumpă motorină se găsește la stațiile Lukoil și costă 10,35 de lei/l, la fel ca ieri.

Raportat la principalele orașe din țară, motorina costă în Timișoara 10,05 lei, în comparație cu 9,95 de lei/l, cât era de duminică (o majorare de la 0,10 lei). În București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța, carburantul costă tot 10,05 lei, de la 9,99 de lei/l, atât cât era de duminică (o creștere de 0,06 lei).

Pe 13 august, Ministerul Finanțelor a anunțat reducerea temporară cu 20% a accizei la motorina standard pentru perioada 16-31 august 2026.

Măsura este adoptată în baza mecanismului de ajustare dinamică reglementat prin Legea nr. 162/2026, ca reacție la scumpirile accentuate ale cotațiilor internaționale și ale prețurilor de la pompă.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, marți, 18 august 2026

Cea mai ieftină benzină standard din România costă marți, 18 august, 9,47 de lei/l, la fel ca ieri, și este disponibilă la o stație RST din Târgoviște, situată pe Șoseaua Găești-Târgoviște, nr. 11, județul Dâmbovița.

Cel mai mic preț pentru motorina standard este azi de 9,99 de lei/l, comparativ cu 9,93 de lei/el, cât era în ziua precedentă (o creștere de 0,06 lei), și este afișat de o stație PartenerRompetrol din Arad, str. Zimbrului, nr. 101B, în județul Arad.

Prețurile carburanților sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Șoferii trebuie să verifice datele înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

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