Cu cât scade acciza și care va fi noul nivel de la jumătatea lunii

Reducerea aprobată de autorități va fi de 560,86 lei la 1.000 de litri, respectiv 663,75 lei pe tonă, potrivit anunțului Ministerului Finanțelor.

În baza acestei ajustări, pentru intervalul 16-31 august 2026, nivelul accizei aplicabile motorinei standard comercializate pe piața internă va coborî la 2.243,43 lei la 1.000 de litri (față de valoarea anterioară), respectiv la 2.654,99 lei pe tonă.

Decizia a fost declanșată automat de indicatorii de piață din ultimele două săptămâni. Datele analizate de Ministerul Finanțelor au arătat o explozie de 34,13% a cotațiilor Platts pentru motorină, în timp ce prețul mediu la pompă al motorinei standard a urcat cu 23,01%.

Alexandru Nazare: „Reducem presiunea asupra populației și companiilor”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că intervenția este una calibrată pe nevoile reale ale economiei și că efectele bugetare sunt controlate prin reevaluări periodice.

„Am construit acest mecanism tocmai pentru ca statul să poată interveni rapid și țintit atunci când evoluțiile din piață o cer, fără măsuri fiscale fixe care să producă efecte bugetare indiferent de condițiile reale. Este o intervenție temporară, calibrată pe evoluția pieței, prin care reducem presiunea asupra populației și companiilor, păstrând în același timp controlul asupra impactului bugetar. Vom reevalua situația la fiecare două săptămâni și vom adapta intervenția în funcție de date”, a transmis Alexandru Nazare.

Cadrul legal prevăzut de Legea nr. 162/2026 permite modificarea în sus sau în jos a nivelului accizei la fiecare 14 zile, în funcție de evoluția indicilor de referință, astfel încât intervenția statului să nu distorsioneze piața liberă pe termen lung.

Impact direct asupra transporturilor și prețurilor din magazine

Scăderea accizei la motorină este considerată o gură de oxigen esențială nu doar pentru persoanele fizice, ci mai ales pentru sectorul de transport și logistică.

În condițiile în care motorina este principalul combustibil utilizat pentru transportul de marfă și călători, menținerea sub control a costurilor de alimentare previne un nou val de scumpiri la lanțurile de aprovizionare, alimentar și de servicii.

Atenuarea transmisiei cotațiilor internaționale în prețul final de la pompă urmărește protejarea puterii de cumpărare a populației înainte de debutul toamnei.

Ce se întâmplă joi la stațiile de alimentare din România

Anunțul Ministerului Finanțelor vine după un nou val de scumpiri la carburanți. 

Joi dimineață, 13 august 2026, prețurile la benzină și motorină au înregistrat fluctuații de la un lanț de distribuție la altul.

În timp ce la majoritatea stațiilor au fost aplicate majorări la benzină de până la 19 bani pe litru, retailerul MOL a făcut excepție, fiind singurul operator care a operat mici reduceri de costuri.

Măsura de reducere a accizei de la 16 august urmează să tempereze aceste variații și să aducă o ieftinire directă la pompă pentru motorină în a doua jumătate a acestei luni.

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