După ce ieri au ieftinit motorina Petrom și Socar, azi au mai scăzut din prețuri și Rompetrol, Mol și Lukoil, cu până la 0,74 lei/l, potrivit datelor analizate de pe site-ul peco-online.ro.

Luni dimineață, motorina se vinde cu prețuri între 9,99 lei/l și 10,35 lei/l, iar benzina variază între 9,51 de lei/litru și 9,57 lei/l.

Cât costă benzina în București, luni, 17 august 2026

Cea mai ieftină benzină standard din București se găsește luni, 17 august 2026, la 9,51 de lei/litru, la Petrom, preț constant de miercuri.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

La Socar, carburantul costă tot 9,51 lei/l, cost neschimbat de miercuri după-amiază. La Rompetrol, litrul de benzină costă 9,55 de lei, preț menținut de joi.

Stațiile OMV afișează un preț de 9,57 lei/l pentru acest carburant, aceasta fiind tot cotația de joi. Și stațiile Mol comercializează benzina luni, 17 august 2026, tot cu 9,57 lei/l, la fel ca vineri.

De asemenea, Lukoil menține trendul și vinde carburantul cu 9,57 lei/l, preț neschimbat de miercuri.

În principalele orașe din țară, benzina are cel mai mic preț, de 9,48 de lei/litru, în Timișoara, neschimbat de joi. În București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța, cel mai mic preț este de 9,51 de lei/litru, rămas constant de joi.

Cât costă motorina în București, luni, 17 august 2026

Motorina standard se vinde luni, 17 august 2026, cu 9,99 lei/l, în București, la Petrom, același preț de ieri.

Și Socar afișează același cost la carburant, de 9,99 lei, cotația de duminică.

Rompetrol are un preț afișat de 10,05 lei/l, de la 10,79 de lei/l, cât se menținea de vineri (o scădere de 0,74 lei).

La OMV, motorina costă 10,05 lei/l, la fel ca în ziua precedentă.

Stațiile Mol mențin mențin și ele trendul și vând motorina luni dimineață cu 10,05 lei, comparativ cu 10,73 lei/l, cât era încă de miercuri (o reducere de 0,68 lei).

Cea mai scumpă motorină se găsește la stațiile Lukoil și costă 10,35 lei/l, față de 10,88 lei/l, cât era de sâmbătă (o diferență de 0,53 lei).

Raportat la principalele orașe din țară, motorina cea mai ieftină este în Timișoara și costă 9,95 lei/l, la fel ca ieri. În București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța, carburantul costă 9,99 lei/l , atât cât era și duminică.

Pe 13 august, Ministerul Finanțelor a anunțat reducerea temporară cu 20% a accizei la motorina standard pentru perioada 16-31 august 2026.

Măsura este adoptată în baza mecanismului de ajustare dinamică reglementat prin Legea nr. 162/2026, ca reacție la scumpirile accentuate ale cotațiilor internaționale și ale prețurilor de la pompă.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, luni, 17 august 2026

Cea mai ieftină benzină standard din România costă luni, 17 august, 9,47 lei/l, în comparație cu 9,35 de lei/litru, cât rămăsese de miercuri (o creștere de 0,12 lei), și este disponibilă la o stație RST din Târgoviște, situată pe Șoseaua Găești-Târgoviște nr. 11, județul Dâmbovița.

Cel mai mic preț pentru motorina standard este azi de 9,93 lei/el, față de 9,95 lei/l, cât era ieri (o scădere de față de 0,02 lei), și este afișat de o stație Rompetrol din Nădlac, pe DN 7 km 593+800, în județul Arad.

Prețurile carburanților sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Șoferii trebuie să verifice datele înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

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