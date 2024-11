Muncitorii români spun că au primit aceste oferte avantajoase de la Dorinel Umbrărescu, supranumit „regele asfaltului”.

„Suntem întorși în România din Italia, împreună cu familiile. Am lucrat 15 ani tot la autostrăzi, dar în Italia. Umbrărescu ne-a făcut oferte de nerefuzat. Vă spun sincer, ne-a dat salariu mai mare ca în Italia. Am făcut ședințe de familie, cu toții, și am hotărât să ne întoarcem acasă.

E bine, suntem mulțumiți, sperăm că statul român îi va da domnului Umbrărescu lucrări 10-20 de ani de-acum înainte, ca patronul să ne poată plăti în continuare, noi să facem autostrăzi și toată lumea să fie mulțumită”, a spus unul dintre muncitorii români întorși în țară.

Foto: Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Sursa: Hepta

Sorin Grindeanu: 3.000 de români s-au întors acasă și lucrează la autostrăzi

Ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu, susține că ar fi vorba de circa 3.000 de muncitori români care s-au întors din Italia ca să muncească la noi, pentru a primi bani mai mulți.

Recomandări „Regizorul morţii”: Povestea lui Sergiu Bahaian, afaceristul care a comandat uciderea a trei oameni. Doi dintre ei au fost îngropaţi de vii

„Mi s-a spus că doar pe șantierele de autostrăzi de acum din România sunt 2.500-3.000 de muncitori români întorși din străinătate. E o bucurie pentru mine, ca român, să aflu asta, pentru că plecarea oamenilor din țară a fost unul din cele mai dureroase lucruri petrecute în România după Revoluție.

Pe lângă bucuria reîntoarcerii lor, resimt și o mare responsabilitate. Trebuie să le dăm de lucru acestor oameni în continuare”.

Dacă aproape 3.000 de muncitori români s-au întors acasă cu tot cu soții și copii, acest lucru înseamnă, la un calcul simplu, aproape 10.000 de oameni, adică un orășel.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News