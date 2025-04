Bărbatul în vârstă de 40 de ani fusese căutat în Alicante și în Barcelona, după ce mama lui a alertat autoritățile, pe motiv că acesta scrisese un mesaj sinucigaș pe rețelele de socializare.

Fost soldat în Afganistan, Craig Ainsworth și-a alarmat apropiații, iar la câteva zile după ce a scris mesajul pe internet, a fost găsit mort în Spania.

„Adio, oameni frumoși. Să trăiești este cel mai ciudat lucru din lume. Unii oameni doar există. Pentru mulți dintre voi, ăsta va fi un șoc, dar am suferit foarte mult în ultimii patru ani și am pierdut foarte mulți apropiați. Nu am fost perfect, dar mi-am trăit viața.

Dacă cineva se gândește să se rănească, să caute ajutor. Nu faceți ca mine, nu aveți idee prin ce am trecut. Apropiații mei trebuie să fie fericiți că mi-am găsit pacea. Nu vreau nicio înmormântare. Vreau să fiu incinerat și cenușa să fie aruncată în mare. Acum mi-am găsit pacea, ceva ce nu am avut toată viața, dar ce călătorie a fost”, a scris fostul bodyguard al lui David Beckham pe rețelele de socializare.

Sally, mama lui Craig Ainsworth, a anunțat pe internet că autoritățile spaniole l-au găsit mort pe fostul soldat.

„L-au găsit pe Craig. Cu mare tristețe anunț că lumea l-a pierdut pe Craig. A fost militar în Afganistan și suferea de stres posttraumatic”, a fost mesajul transmis de Sally Ainsworth.

