Explozia a avut loc luni, într-o clădire de pe Kesseldallaan, la etajul trei al unui bloc cu patru nivele, unde se făceau lucrări de renovare.

Doi muncitori români, de 25 și 40 de ani, sunt grav răniți

Cei doi români, de 25 și 40 de ani, lucrau acolo în acel moment și au fost loviți de o flacără puternică, suferind răni grave.

„Lucrătorii au putut să plece singuri din apartament și să meargă la ambulanță. Unul dintre ei avea arsuri grave și era în stare de șoc”, au mărturisit vecinii de la parter.

Explozia a provocat împrăștierea cioburilor de sticlă, dar pagubele s-au limitat la apartamentul în cauză.

Proprietarul apartamentului nu era acasă, ci doar cei doi muncitori români

„Din primele informații, se pare că conducta de gaz a fost lovită, avariată, dar modul în care s-a întâmplat acest lucru este încă în curs de investigare. Proprietarul apartamentului nu era prezent acolo în momentul exploziei, doar muncitorii”, a declarat Ellen Durie, de la Parchetul din Leuven.

Toate ferestrele apartamentului în cauză de la etajul trei – atât în ​​față, cât și în spate – au fost sparte, iar cioburile au fost împrăștiate câțiva metri, până în iarba de peste drum, potrivit ziarului belgian Nieuwsblad.

Recomandări LIVE TEXT | Rezultate alegeri SUA 2024. Kamala Harris și Donald Trump sunt la egalitate

Poliția: O conductă de gaze, lovită accidental

„Din ancheta poliției, pompierilor și inspectoratului de muncă reiese că a fost lovită accidental o conductă de gaz. Acest lucru a provocat un fulger de flăcări și o explozie”, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliției, Marc Vranckx.

Proprietara apartamentului nu era acasă în momentul exploziei. În apartament se aflau însă doi muncitori, angajați ai unei firme, care făceau niște lucrări.

Vecin: Am crezut că terasa de deasupra s-a prăbușit

„Era prima zi a lucrărilor. Când ne-am întors de la muncă, imediat după prânz, era foarte mult zgomot. Chiar mă pregăteam să urc să întreb cât mai durează, pentru că voiam să mă culc. Și apoi s-a produs explozia. Zgomotul de sus era atât de puternic încât am crezut că terasa de deasupra s-a prăbușit. Când am ieșit afară, am văzut că geamurile erau sparte pe ambele părți ale apartamentului. Probabil că au atins conducta de gaz, pentru că pe hol se simțea un miros foarte neplăcut”, spun Stefaan și Tatiana, vecinii care locuiesc sub apartamentul afectat.

Locuitorii apartamentelor din jurul celui în care a avut loc explozia au putut reveni câteva ore mai târziu în casele lor, după ce pompierii au făcut măsurători și au declarat zona sigură.

Recomandări Autostrada peste Carpați care ar putea fi scoasă integral la licitație în 2024. Drumul montan de mare viteză, proiectat să fie inaugurat în 5 ani

Apartamentul afectat va rămâne nelocuitor pentru o lungă perioadă de timp. Deocamdată, poliția a acoperit temporar ferestrele cu scânduri.

Proprietarul, cunoscut în clădire ca îngrijitor, a sosit cu câinele la scurt timp după incident. Ea nu știa încă ce s-a întâmplat și, prin urmare, a fost grav afectată de veste. Femeia va sta temporar la un hotel.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News