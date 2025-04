Din mariajul cu Alexandru Papadopol, Ioana Ginghină are o fiică, pe Ruxandra, care a rămas cu mama ei după divorțul părinților. În vârstă de 17 ani, Ruxandra Papadopol a început anul trecut studiile la Liceul Nicolae Tonitza și curând va trece printr-o schimbare radicală.

Prezentă în emisiunea lui Cătălin Măruță, Ioana Ginghină a spus că fiica ei se pregătește să plece de acasă. Ruxi se va muta singură. „Drama mea personală este că eu mă pregătesc la propriu, că merg câteodată și la psiholog, de acest pas de despărțire. Pentru că fata mea își dorește ca la 18 ani să se mute singură.

Și bineînțeles că eu o susțin. Dar greu. Deci la suflet e foarte greu. Și stăm și discutăm pe tema asta și mai plâng. Îmi e foarte greu. Eu am fost o mamă superdedicată și am fost acolo și acum ea cumva va lăsa un gol mare”, a declarat Ioana Ginghină în emisiunea „La Măruță”.

Actrița a decis să îi închirieze o garsonieră în cartierul Militari din București pentru a fi mai aproape de Dragomirești, iar tânăra să poată ajunge mai des la casa mamei sale pentru a o vizita, scrie unica.ro.

„De când a intrat la liceu a început să își facă program cu prietenii. Acum nu a mai vrut să vină cu mine în vacanță. Știi ce greu mi-a fost?”, i-a mărturisit ea lui Cătălin Măruță.

Fiica Ioanei Ginghină are iubit la 17 ani

Ruxandra și-a prezentat iubitul în fața mamei ei celebre. Iar vedeta a povestit amuzată întregul moment. Potrivit celor spuse de către Ioana Ginghină, ea îl știa din vedere pe iubitul fiicei ei, însă a ajuns să-l cunoască la premiera unei piese de teatru. Asta după ce Ruxandra o certase, pe motiv că s-ar fi uitat urât la băiat, când a mers să o ia pe tânără de la o întâlnire.

„L-am cunoscut când am avut premiera. Am invitat-o alături de plus one-ul ei, adică putea să vină cu oricine. Și ea a venit cu un băiat și așa l-am cunoscut. Am primit și un buchet de flori de la amândoi și a fost foarte drăguț. Îl știam din vedere. Adică eu, când o luam de la întâlniri cu el, îl vedeam și îi făceam cu mâna și râdea.

Chiar odată mi-a zis: «Mama, te-ai uitat urât»! Dar eu nu m-am uitat urât. Eu nu văd la distanță și m-am uitat și eu așa, prin întuneric, cum era iarnă… Eu știu ce față am făcut? «Vai, l-ai speriat»! După aceea, dățile următoare, așa făceam, zâmbeam. E mai mare cu un an decât ea, sunt colegi de liceu”, a spus Ioana Ginghină într-un interviu pe care l-a acordat în Cancan.

În cadrul aceluiași interviu, Ioana Ginghină a vorbit și despre relația pe care Ruxandra o are în prezent cu tatăl ei, Alexandru Papadopol. Din câte se pare, cei doi nu sunt atât de apropiați, deoarece actorul ar fi rănit-o sufletește de mai multe ori pe tânăra în vârstă de 17 ani. El s-a și recăsătorit între timp.

